海兒晒唱功唱《卡門》被批格格不入　懶理留言：被無盡星星包圍着

《25+英皇群星演唱會》日前連續兩晚在啟德主場館舉行，最終圓滿落幕。但是連日來社交平台上都有不少話題掀起，引起不少網民的熱討。有份演出而被譽為「音樂女神」的女高音海兒則引起兩極的反應，她在演唱會中獻唱經典歌劇名曲《卡門》，突出的古典元素令網民「有意見」。部分觀眾認為她的表演與整場偏流行音樂的氛圍顯得格格不入，並質疑古典音樂是否適合這類型的舞台。亦有不少網民高度讚賞她的技術及表現，認為她帶有超凡的專業性和迷人氣質。

被譽為「音樂女神」的女高音海兒。(ig@hedy_hoiyi)

海兒坦言未曾想像能有機會在8萬名觀眾面前晒古典音樂魅力

海兒日前在（5日）社交平台分享了自己在演唱會中的感受及拍下多張照片：「經歷咗連續兩日8萬人嘅表演，當我從台底升上嚟嘅時候，見到好似被無盡星星包圍着嘅景象，原來係咁震撼，咁靚。」海兒自10歲起便開始學習古典聲樂，坦言未曾想像自己能有機會在8萬名觀眾面前晒古典音樂的魅力。雖然她目前仍未有自己的音樂作品，但她表示未來會嘗試更多可能。

海兒自10歲起便開始學習古典聲樂。(ig@hedy_hoiyi)

海兒被批格格不入

同場不同風格的對比既帶來驚喜亦引起爭議，網民覺得海兒演出格格不入：「大家係想聽《阿門》唔係《卡門》。」、「唔係話唔好聽，不過冇人想聽。」、「你個part同成個演唱會真係格格不入，流行音樂為主， 突然插段古典歌，真係九唔搭八。」除了批評其實亦有不少網民大讚海兒：「神級女高音歌手～海豚音～海兒。」

海兒被批格格不入。(ig@hedy_hoiyi)

但其實海兒唱得好好。(ig@hedy_hoiyi)