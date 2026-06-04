李亦喬挺8月巨肚上圍激增3Cup　曾深陷流產低谷今佗中大碼單胎

現年33歲的「牛雜妹」李亦喬於2015年參選香港小姐，2024年與圈外男友步入婚姻。二人曾飽受流產的遺憾，近日傳來好消息，李亦喬宣佈再度懷孕。



李亦喬曬出多張懷孕近照。（IG@monnie216）

李亦喬懷孕至今上圍激增3cup

李亦喬目前已懷孕八個月，即將臨盆。近日她於個人社交平台曬出多張懷孕近照。相中她孕肚碩大，並配文透露自己已經懷孕八個月，懷孕至今上圍已激增3個cup，體重也增加了不少。自己孕期還飽受水腫、腰痛兼長紋等困擾。

李亦喬懷孕至今上圍激增3cup。（IG@monnie216）

李亦喬透露今胎是中大碼單胎

李亦喬亦透露今胎並非雙胞胎，只是中大碼單胎：「醫生估計bb 7.× 磅出世，仲有2個月先生得，唔使問我係咪就生得，呢個大西瓜正式踏入激長期，Good luck to me。」不少網民建議李亦喬如果頂唔順就多休息，李亦喬回覆道：「仲要努力搵錢養個女啊」。可見媽媽真是好偉大。

李亦喬透露今胎是中大碼單胎。（IG@monnie216）

李亦喬曾深陷流產低谷

李亦喬曾透露自己小產失去BB的經歷，她回憶當晚在醫院等待愛犬進行手術時，自己突然出現大量分泌物以及劇烈腹痛。第二天檢查後，醫生證實胎兒已無心跳。經曆流產之痛後，時隔年半後李亦喬再次傳來喜訊，她在社交平台曬出與丈夫的合照，相中她腹部微隆，丈夫則手著胎兒超聲波相片。她坦言，當年不幸流產後曾深陷低谷；直到早前再度懷孕，並確認寶寶健康成長後，才終於戰勝內心的恐懼。

李亦喬透露今胎是中大碼單胎。（IG@monnie216）