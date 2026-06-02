許軼Day@COLLAR發長文悼念「最可愛的」外婆　遺憾未共度24歲生日

人氣女團COLLAR成員Day（許軼）即將迎來24歲生日，今日（2日）卻於社交平台上載了多張與外婆的合照及長文，痛悼至親，字裡行間充滿對外婆的無盡思念，她寫道：「那個最可愛的老人家，現在變成可愛鬼啦。」



許軼Day@COLLAR發文悼念外婆。（IG@6y_day）

童年由外婆一手拉扯長大

她坦言童年時因母親需要工作，生活全由外婆照顧：「小時候媽咪要工作，我的世界幾乎是由你一手拉扯、拼湊出來的。我的價值觀、我的小習慣，生活裡每一步，都有你留下來的痕跡。」許軼亦透露自己喜愛探索新事物的基因是遺傳自外婆：「你喜歡學新事物、上興趣班，喜歡去旅行，我們一起去過好多好多地方，我大概也遺傳了你喜歡探索的基因吧。」

許軼Day@COLLAR是由外婆一手拉扯大。（IG@6y_day）

許軼Day@COLLAR從小就和外婆關係好。（IG@6y_day）

遺傳了外婆的探索基因。（IG@6y_day）

最懂包容的完美外婆旅行塞500蚊「資助」

面對幕前工作的壓力，外婆向來是許軼最溫暖的避風港。許軼回憶長大後身邊的人都催促她奔跑，唯獨外婆最關心她的身心狀態：「長大後，人人都希望我努力工作、奔跑得快一點。只有你會每天也問我：『開不開心啊？不要太累，要休息多一點。』」即使有時自己情緒低落、態度欠佳，外婆亦從不責怪。許軼更分享了無數與外婆的日常趣事，如外婆會偷偷塞錢給已開始賺錢的她：「即使會賺錢後，每次去旅行你總會塞那張『資助我』的500蚊紙，跟我講『看到喜歡的就買囉』。」兩人的深厚感情不言而喻：「擁有一個靈魂契合的婆婆，是多麼的幸福。你除了怕冷又愛食雪糕、愛吃零食又不做運動之外，你在我心中，就是完美的婆婆。」

許軼感謝外婆將一生最大的溫柔和愛都給了她。（IG@6y_day）

許軼感謝外婆將一生最大的溫柔和愛都給了她。（IG@6y_day）

承諾帶着外婆的溫柔走下去

遺憾的是，外婆在許軼生日前面臨永別，未能與她共同慶祝24歲生日。許軼透露自己花費了極大心力才寫下這篇悼文：「分了很多次，用了好長的時間，才忍著眼淚把這些零碎的畫面拼湊捕捉回來。」不過她依然堅強地向外婆喊話：「但你放心，我長大了，會照顧自己了。謝謝你令我幸福地長大。我會帶著你給我的溫柔，繼續努力走下去。愛你。」大批網民讀完長文後直呼鼻酸，圈中好友Jace陳凱詠、COLLAR經理人以及隊友Marf、Winka、芯駖等亦第一時間留言，紛紛送上「Take care」安慰，陪伴許軼渡過難關。