師傅點算丨煦世受怪病洗練解鎖靈力　In Lee豁達回應「神棍」質疑

《師傅點算》6月1日晚主題「通靈師們」，通靈師In Lee遠赴台灣跟當地通靈師煦世老師見面。煦世老師年紀輕輕便創立悟望天觀，致力提供全方位的靈學諮詢與心靈療癒服務。今次煦世老師相約In Lee師傅在烏來瀑布見面，挑選這裏的原因是該處聚集的天地靈氣能量，可以讓心靈寧靜，且有療癒的功能。

昨晚主題「通靈師們」，訪問通靈師煦世老師。（公關提供）

In Lee遠赴台灣與煦世老師見面

二人沿住瀑布山徑而行，不少山神、土地一類神明都來跟二人「溝通」，In Lee師傅表現樂意，反而小鮮肉的煦世老師表現有些拘緊。事後In Lee師傅笑言在煦世老師面前，自己就如一位大姐姐，她笑說︰「講咗好多誇張經歷畀佢分享，佢仲係會好小心，用好多規矩保護自己，係一件好事。」

煦世老師、In Lee師傅感受當地的靈力。（公關提供）

煦世老師透露靈力解放前遭怪病洗練

煦世老師提到通靈是一種天賦，當初靈力解放前，都會遭逢一些原因不明的怪病洗練，到最後才能得道。煦世老師講到自身經歷，當時身體一直出現怪毛病，但經醫生檢查多次都表示沒有問題，最後找來玄學師幫手，他說︰「就在當晚睡覺便夢到觀音來找我，當下我是自然而然接受的，就在那下一刻就『砰』一下全部打開了。」

二人跟該處的山神有不少溝通。（公關提供）

In Lee 笑對神棍標籤

通靈並非所有人都理解、接受，有不明所以的人會以「神棍」一詞稱呼通靈師們，In Lee師傅直言以平常心應對，她笑說︰「大把人叫我『神棍』啦，有啲嘢我做、有啲嘢唔做，有我嘅原則。我坐喺度乜都唔做，你都可以叫我『神棍』嘅，我就睇得好開喇，任何行業你都可以覺得呃人。」她以經營餐廳為例，幫襯的人一廂情願認為會好食，但最後出現落差時不似預期時，就認為『呃人』，面對這類人In Lee師傅就覺得不用理會。