深田詠美遭經紀公司設局背天價稅金險尋死　今遠赴菲國貧民窟行善

日本暗黑女神深田詠美因性感魅力與火辣身材，被封為「最強發片機器」，近年來她因欠稅風波沉寂，還遭爆已低調引退，持續引發外界關注。日前深田詠美在節目中痛訴曾被經紀公司設局欺騙而背負天價稅金，費用累積高達近3千萬（台幣，下同，約747萬港幣），讓她一度動了不好念頭，所幸目前已恢復正常生活步調，近日深田詠美也默默在海外行善，將溫暖傳遞給海外貧困孩童。



日本人氣AV女優「深田詠美」（深田えいみ）妖嬈惹火、大膽挑逗的形象，讓大批男性們難以招架，是無數觀眾心目中的暗黑女神，她自從2024年爆發欠稅風波後，已有近2年未拍攝新作，但「深田詠美」IG仍坐擁將近287萬粉絲關注，聲勢依舊火熱。

深田詠美（Instagram@eimi0318）

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自爆人生低潮「曾不想活」

近來「深田詠美」登上日本綜藝節目《資產全部賣賣看》，自爆從學生時代開始遭遇霸凌，她因為對外表喪失自信想籌錢整型，於是在18歲那年下海拍AV，想不到一出道就爆紅，但當「深田詠美」事業登上巔峰時，卻被當時的經紀公司坑了。

深田詠美參加節目表示欠稅風波是被經紀公司陷害（oricon）

「深田詠美」表示25歲時某天國稅局突然找上門，才發現公司並沒有如實申報近2950萬元台幣（約735萬港元）收入，加上自己砸大錢整型，無力償還1579萬元台幣（約393萬港元）的天價稅務金，「甚至曾經有過不想活下去的念頭」，最後她經過與國稅局3個月的協商，以每次105萬元台幣（約26萬港元）進行分期還款，才重新站穩腳根。

挺過人生低谷 行善不留餘力

現在的「深田詠美」已經走過欠稅與背債陰霾，她時常透過IG與粉絲們互動。面對外界敲碗回歸，她並不急著推出新作品，而是在菲律賓貧民窟幫助弱勢兒童們，希望建造兒童食堂讓孩子們得以溫飽。「深田詠美」期許：

讓更多的孩子能因此露出笑容

這位暗黑女神走過寒冬，更能感知人間溫暖。

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