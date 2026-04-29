女星白木聖菜揭曾下海拍AV內幕　結婚被詐騙背債近百萬：已到極限

日本AV女優笹本優2024年出道，年僅25歲的她不僅有I級巨乳，甚至還有準人妻、現役護理師等令男性充滿幻想的背景，只是2025年突然宣布離開AV圈，現在改名為「白木聖菜」並活躍於寫真圈。



未料28日傳出白木聖菜其實是遇到結婚詐欺背債才不得已下海賣肉，她更訴苦：「我只剩下出賣肉體這條路了。」

白木聖菜（X@yuuu1116ura）

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發文訴苦下海惹怨言 無奈回應已到極限

白木聖菜今天突然在推特上訴苦，首先提到：

如果可以不用做這行（拍AV）的話，我從一開始就不想下海。但當時除了出賣自己的身體之外，已經別無他法了。

未料不少粉絲居然不買單她訴苦內容，反而責備起白木聖菜：「拜託不要講這種話，雖然我也明白妳的處境，但看到這種話，以後我怎麼擼啊？不想看妳的片了！」白木聖菜回應：「真歹勢（抱歉），但我已經到極限，沒辦法了。」

還有粉絲說：「我自己也不想做自己這份工作啊。」白木聖菜回覆：「大家都一樣吧，邊承受痛苦邊活下去。」另一位粉絲說得更狠：「妳是這樣把責任推給別人嗎？有人強迫妳做這個選擇嗎？」白木聖菜無奈表示：「嗯～為了活下去，我只有這個選擇了。」

遭結婚詐欺背負巨債 下海一年火速還清

稍晚一位日本網友整理白木聖菜的下海經過，原來她曾遇過結婚詐欺，因此背債日幣2000萬元（約98萬港元），男方留下孩子後就落跑，讓白木聖菜不得不下海，幸運的是她在僅僅一年之內就還清所有債務，目前更有上億日幣的身家。

不過也有網友認為她在「笹本優」時期的影片不到10隻，就算FC2還有其他作品，但收入大概頂多只能償清債務，但賺到上億身家就誇張了，更何況日本還有相當重的所得稅，要其他女孩子別把這條當作賺輕鬆錢的途徑。

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