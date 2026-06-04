波多野結衣出道18年放話「再戰2年」感慨遇後輩：我出道時她才3歲

AV界長青樹波多野結衣，3日正式迎來出道18週年的里程碑。



現年38歲的她，在社群平台分享了近期工作遇到的趣事，被合作後輩一句：「妳出道時我才3歲！」瞬間點醒，她非但沒有被年齡差距擊敗，反而展現成熟樂觀的態度，並向全球粉絲許下震撼約定：「我要努力迎向20週年！」

波多野結衣（IG@hatachan524）

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波多野結衣拍AV自嘲：遇到「出道才剛出生」的孩子

波多野結衣在社群媒體分享，今年出道18週年，在片場與年輕後輩交流時，對方天真的一句：

妳出道時我才3歲！

讓她深刻感受到了時間的流逝。

她坦言，這種感覺非常不可思議，甚至預感再過不久，可能就會遇到「出道那年我才剛出生」的後輩，雖然時代不斷更迭，她仍由衷希望後輩們能繼續在業界堅持下去。

回憶起18年前的出道初期，波多野結衣坦言當時心無旁騖，抱著「絕對要登頂」的鬥志瘋狂拚搏。如今即將邁入40歲，心境已大不相同，她表示現在更加珍惜與粉絲聊天的每一刻，也感謝長久以來工作人員的陪伴與支持。她感性地說：

雖然可能不像以前那麼有衝勁了，但比起競爭，我現在更享受工作帶來的快樂。

在宣告18週年的重要時刻，波多野結衣也發布了令粉絲振奮的「再戰2年」宣言。她表示：「總之雖然不知道未來會如何，但既然都走到這裡了，我想好好努力迎向20週年。」消息一出，留言區瞬間湧入大量粉絲祝福，紛紛表示：

「謝謝妳治癒我18年」

「永遠支持世界級的波多野」

「恭喜！會一直應援下去」



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