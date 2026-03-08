女星大方認隆胸　分享手術及後續經驗：忍過了妳的世界就不一樣了

阿諾去年9月動了豐胸手術後，胸部明顯升級，消息曝光後酸民攻擊也隨之而來。



問她為何願意公開？她說：

因為有天大家會看到我的照片，我總不能說是去針灸吧？所以我在做之前，就沒有打算要想其他理由。

雖然有酸民貼假奶標籤，但她沒放在心上，「因為我真的很開心」。她在動刀前諮詢過很多醫生，因為現在技術突飛猛進，所以她擔心的副作用也幾乎沒有發生，「我是放假體，左右腋下都有傷口，做完手術我也經歷過水腫期，我那時候還一直問醫生說，會一直都這麼大嗎？然後因為過敏，傷口也會癢，也會去找醫生，醫生都會安撫我，說會好的，不要擔心」。

她其實是怕痛的人，不過豐胸手術的痛感還在她可以忍受的範圍之內，「醫生也會開止痛藥，胸部會有『鐵腿』的感覺，就是有時候睡一睡會麻掉，會有肌肉痠痛的感覺，我只能說，妳忍過了，妳的世界就不一樣了」，不適感的時間長短因人而異，她大概持續了1個月左右，「動刀前我和經紀公司討論過，我恢復也比較慢，會有段時間不能工作，所以他們要確定我是不是已經下定決心」。

她大方坦承自己動刀，卻也招來酸民攻擊：

有些人會說妳就是假奶啊，但我還是保持一個想法就是，我自己很開心，我真的覺得很好看啊，但我又不能拿出來給你們看。

她身邊有女友人見證過她的手術成果，「她們也都說很好看，因為要到這個大小，以亞洲人的身形，胸型不一定可以這麼挺」，她強調並非鼓勵女生都要去隆胸，重點是做這件事會開心，「大家不是都說錢錢要變成妳想要的樣子嗎？比如說買這個包妳會開心，那就買，而不是為了這個牌子，妳也不喜歡，那就不是妳要的」。

