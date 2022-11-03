割陰唇大量出血！艾瑞絲揭手術血腥過程　因易藏污垢忍痛一刀切

【艾瑞絲／割陰唇】台灣網紅團體「反骨男孩」上月29號出席走鐘獎，成員艾瑞絲在走紅地氈時自爆沒穿內褲，原因是剛做完私密處手術。艾瑞絲與蕾菈近日出席品牌聯名記者會，蕾菈透露老公看完整場走鐘獎，立志要好好拍片，讓老婆明年有機會走上頒獎台，非常甜蜜；而單身的艾瑞絲坦言沒有嚮往成家，會做手術並非為了未來的另一半，「女生變美麗從來不是為了另一半！女為悅己者容，我就是自己的悅己者。」她認為這方面的話題充滿教育意義，之後會拍片分享。



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艾瑞絲透露，因之前有私密處困擾所以做割陰唇手術，成果讓她很滿意，她大方表示：「跟男生一樣會容易藏污納垢，這是性教育喔！要洗乾淨，不然會發炎，做這手術會更健康不容易發炎，只是切除而已，女生聽了會覺得很痛，但我給身邊女生看照片，她們都覺得『哇！好漂亮！』」讓蕾菈好奇想看。

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艾瑞絲透露，此次手術費用至少10萬台幣（約2.4萬港幣），做完要休養一週，會大量出血，狀態類似經期，期間有吃止痛藥，術後兩週已經好多了，目前正在籌劃影片，請粉絲再等等。蕾菈在一旁面露難色直呼好痛，至於是否也去體驗？她笑說：「不用了，因為還要生第二胎，生完再說！我自己覺得我算蠻美的，沒有這方面的困擾。」

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