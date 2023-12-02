金剛前女友做一線鮑手術「私處變粉紅」超滿意成果：不再容易發炎

梁云菲（Nana）因參加節目《國光幫幫忙》出道，因火辣身材被封為「國光女神」，近日她透露自己做了俗稱「一線鮑手術」的小陰唇手術，並對成果表示相當滿意，直呼：「變粉紅色了！」



梁云菲30號曬出內診檢查動態，並表示手術過程完全不痛，順利完成：「相當客製化，我的B直接升級，是有膠原蛋白的嫩B啊！」看到粉色私密處，她覺得一切實在太值得了，興奮直透露男友也非常期待開箱：「自己開心另一半開心，而且也變得更有自信心。」梁云菲也表示除改善外型外，同時也解決女性私密處困擾：「不再容易發炎感染，也不會再摩擦到，穿瑜珈褲也不怕尷尬了。」開心表示，「真的太值得了」、「錢錢就是要拿來砸在自己身上」。

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而她在結束私密處手術後，為消除抬頭紋補打肉毒，接著去進行臉部醫美，梁云菲自嘲：「這樣的時間管理夠狠吧！恩，對自己相當狠…，到底誰全身麻醉完會接著去另一間醫美啦」而她還疑因為麻醉未退精神狀況「有點微ㄎㄧㄤ」但她不後悔這個決定，認為：「大小臉都要兼顧！」

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