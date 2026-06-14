F級偶像中野世良出道2天爆曾下海做風俗娘　「到府服務」價目曝光

日本8人女團「DREAMING MONSTER」與一般年輕嫩妹路線不同，走的是「20歲以上限定」的大人系偶像，2015年徵選完團圓後開始活動，希望能帶給粉絲「不論何時開始都不晚」的精神。



日前團體宣布加入兩名新成員，未料其中一名新成員中野世良（中野せら）被爆出根本就是「學生妹專賣店」的小姐，價目表也曝光。

中野世良（中野せら，X@sera__DM）

才出道兩天遭爆料 激萌女團新血竟下海

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「DREAMING MONSTER」6月11日在官方推特上正式公開新成員中野世良、福井由美（福井みゆ）的照片，她們自此以10期生的身份加入團體，成為8人地下女團，而中野世良也是團中目前最小的成員，年僅20歲。只是消息才公開兩天，6月17日就有日本網友爆料中野世良根本就是學生專賣店的小姐，還貼出她在店家上的官方資料。

根據網友爆料內容，中野世良的花名為「小雪」，雖然網站上沒有公開全臉，不過她自述長相甜美、有點蘿莉感，但又帶點冷豔，10分滿分她給自己的外貌打6分，而且有著一雙大眼。這位「小雪」還強調自己剛從高中畢業，身高167cm、有F罩杯。

超狂價目表全曝光 網酸到府服務偶像

也有鄉民神到中野世良所屬店家的價目表，一起散步3小時要價日幣35980元（約1760港元），最便宜的40分鐘芳療按摩套餐跟「鬆一下套餐」則只要日幣5980元（約290港元），還能到府服務。不過店家強調只做「純的」、不提供性交易的「本番」等，一切都是合法的約會跟服務，不過實際上如何跟客人「情投意合」的互動就很難說。

只是DREAMING MONSTER才公布中野世良加入兩天，就被踢爆過去下海事蹟，讓不少鄉民傻眼：

「公司的背景審核簡直0分」

「怎麼什麼阿貓阿狗都可以當偶像」

「這種事情查一下就會查到了，官方到底是沒查到，還是裝死以為不會有人發現？」



還有鄉民狂酸：「所以中野世良是可以『到府服務』的偶像嗎？」

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