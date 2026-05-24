日本偶像森薺流出「包廂只穿內衣」狂歡影片致歉　認還有未知爆料

日本地下偶像女團「HIGH SPIRITS」13期新成員森薺（森なづな）本月15日才剛風光登台亮相，沒想到出道才短短幾天，就陷入「過往私密影片外流」的黑料中，影片在網路上瘋傳，隨後森薺親自轉發爆料文道歉了。



社群平台X上專門爆料的社群帳號「DEATHDOLNOTE(サブ垢)」日前引用了森薺在舞台上的宣傳照，並狠酸「這邊也是焦點喔」，隨即公開了一段她在KTV包廂內「只穿內衣」嬉笑遮臉的影片，畫面曝光網友瘋傳熱議，清純形象遭重創。

森薺（森なづな）（X@nazuna_HS）

更多森薺（森なづな）流出的私密影片畫面：

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森薺19日在個人X（舊稱Twitter）轉貼該影片並發表道歉聲明：「對於SNS上流傳的影片造成大家的不安與不快，我深感抱歉。過去的自己常識與倫理觀念都不夠成熟，總是流於自私。自從決定成為偶像後，我已經深刻反省，絕無再犯。希望能透過未來的活動，一步步重新贏回大家的信任。」

森薺道歉聲明全文

對於目前在SNS等平台上流傳的影片，造成許多人的擔心與不快，我深表歉意。

關於影片中拍到的行為，過去的我常識與倫理觀念都不夠成熟，總是流於自私。現在回頭看，當時自己做出了世人眼中非常識的舉動，我正由衷地反省。

同時，對於因為這件事而受到牽連的粉絲、所有工作人員以及團員們，真的感到非常抱歉。

老實說，未來還會被爆出什麼樣的料或過去的往事，我自己也說不準。但是，自從決定成為偶像之後，我已經重新審視了自己的言行與想法，絕無再犯下類似的行徑。

雖然我沒有做出任何觸犯法律的事，但當時確實是在不成熟且思慮不周的情況下行動的。過去無法抹滅，我也知道光憑言語很難讓人相信，正因如此，我希望透過未來的活動與日常表現，一步步重新贏回大家的信任。

我也與經紀公司營運團隊進行了面談，他們勉勵我：「就算是過去有過錯或不成熟的人，只要真心想改變並持續努力，也能用偶像的身分，去體現如何成為帶給別人夢想與勇氣的存在。」

我並不是抱著好玩的心態才選擇偶像這條路的。現在我深刻感受到，能站在舞台上、獲得大家的應援、被大眾看見，這一切都不是理所當然的。

因此，從今以後我會真摯地面對每一項活動，對自己的言行負起責任，並為了向支持我的人報恩而加倍努力。

我不會逃避不成熟的過去，會好好面對，並努力讓自己作為一個人也能有所成長。如果大家願意關注未來的我，我會感到非常高興。真的非常抱歉。



然而，引發炎上的不只是影片本身，而是她在謝罪文中拋出的震撼彈。她直言：

老實說，未來還會被爆出什麼樣的料或過去的往事，我自己也說不準。

這番自白讓大批網友傻眼，紛紛傻眼表示：

「這根本是預告還有第二彈吧？」

「粉絲現在心驚膽顫，誰知道下一次會流出什麼影片」



雖然過往痕跡遭起底，但經紀公司抱持包容態度，勉勵她「就算是過去有過錯的人，只要真心改變，也能成為帶給別人夢想的偶像」。

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