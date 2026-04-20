日本偶像「9人混戰」處罰出爐　男方僅道歉　涉事女星全慘被畢業

日本演藝圈3月底爆發醜聞！社交平台X某帳號爆料，男女共9名偶像開派對，涉及未成年喝酒、抽煙、裸體玩野球拳等爭議行為。



該影片和貼文吸引超過8,200萬瀏覽，當事偶像都紛紛道歉認錯，現象卻十分異常，男偶像都沒事，女偶像卻疑似「被畢業」開鍘。

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9偶像遭點名曝光

該帳號爆料點名多位日本男女偶像，包括：

「AKB48」的鈴木久留美、田口愛佳

「乃木坂46」的佐藤璃果

星達拓娛樂旗下男團「B&ZAI」的鈴木悠仁

「ACEes」深田龍生等人。



點擊查看被點名的女偶像的相片：

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眾偶像被爆料在私人住家聚會，卻涉及未成年不當行為、偶像私生活管理等爭議。

事件延燒多日後，涉及醜聞的偶像都紛紛發文道歉，其中鈴木悠仁、深田龍生在訂閱制的網誌道歉，不過所屬的星達拓娛樂始終未對兩人作出懲處。反觀女偶像幾乎全落馬，鈴木久留美4月10日道歉並宣布從AKB48畢業；田口愛佳4月18日跟進道歉與宣佈畢業；佐藤璃果則在影片流出前，就已宣布畢業。

「ACEes」深田龍生與「B&ZAI」的鈴木悠仁（Instagram@jr_official_）

雖然這起醜聞真相至今仍無官方說明，不過透過幾名偶像道歉，形象已經大受衝擊。更令日本網友不滿的是，男偶像在醜聞中近乎全身而退，女偶像卻「被畢業」退團，網友狠酸：

「男女真是不平等…...」

「這是什麼社會啊？」



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