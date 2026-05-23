乃木坂46岡本姬奈私密片登付費平台遭瘋傳　本人親認床戰片遭外流

撰文：TVBS新聞網
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日本女子天團乃木坂46前成員接連爆發爭議，繼佐藤璃果的未成年風波、齋藤飛鳥的天價內褲話題之後，作為現役成員的岡本姬奈驚傳私密影像外流，掀起高度關注。

岡本姬奈雖在事發後透過粉絲平台證實受害，但並未過多解釋。

乃木坂46成員岡本姬奈（Instagram@okamotohina_official）

乃木坂46岡本姬奈流出的私密片部分畫面與更多她的相片：

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演唱會前夕爆醜聞

乃木坂46目前正在活動期間，卻在周年演唱會前夕接連爆出醜聞。據了解，一名網友預告爆料後，岡本姬奈便被流出與一名素人男子的貼臉合照，岡本姬奈身穿的藍色針織高領毛衣、花紋床單、腿部線條更是看得清清楚楚。

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岡本姬奈認遭外流

由於爆料者聲稱還握有影音檔案，加上眼尖網友發現部分內容已經出現在付費網站，讓話題討論度瞬間飆高，而岡本姬奈則於20日透過付費的粉絲平台做出回應。

岡本姬奈坦承「照片是本人」，並澄清是在自己加入團體前所拍攝，目前跟照片中的男子已經沒有聯繫，至於私密影片的部分則未多作說明，乃木坂46營運官方則未發表聲明。

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