韓男記者直播世界盃遭女球迷「突襲」獻吻　網民：性別對調就出事

2026美加墨世界盃足球賽火熱開踢，除了場上球員的激烈競爭，場外的氣氛也昇華到最高點，不少球迷100%投入這場4年一度的足球盛宴之中。有名韓國男記者在墨西哥進行直播時，被現場熱情的女球迷當眾搭肩、親臉，畫面曝光後引起瘋傳。



韓國世足記者突被親 網友分兩派論戰

這位韓國男記者日前在墨西哥向觀眾報道比賽時，突然有名女球迷在記者的臉龐上伸伸一吻。（Instagram@433）

《印度快報》報道，這位韓國MBC電視台、名叫孫章勳（손장훈，音譯）的男記者日前在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）戶外進行直播、向觀眾報道韓國對上捷克的比賽時，突然有名女球迷從後方搭上他的肩膀，接下來更直接在孫章勳的臉龐上伸伸一吻，孫章勳立刻表現出驚訝又害羞的表情。

韓國男記者直播突遭女球迷強吻▼▼▼

儘管一開始有些措手不及，但孫章勳後續似乎欣然接受了這段互動，女子離開後，孫章勳面帶微笑、愉快地回應了一聲「Gracias」（謝謝），隨後便繼續播報。

這段影片在社群曝光後，立刻吸引大量網友觀看，許多觀眾認為這只是大型體育賽事的氛圍所促成、無傷大雅的插曲，也有人稱讚孫章勳相當專業。有網友表示「直播中的這個吻真是太自然、太甜蜜了！」，也有人表示：

世界盃給每個人帶來愛與快樂，我們都沉浸在世界盃的氛圍中，完全投入其中。

然而，並非所有人都認同這種觀點，有些人表示「這算騷擾嗎？如果角色互換，事情就完全不一樣了」，也有人指出「想像一下，如果1個男人對女記者做出這種事會怎樣？」。

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