世界盃2026｜夏蘭特抖音PO冥想片　配樂選伍佰《挪威的森林》引議

挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）即將在2026美加墨世足賽首度亮相，賽前他開設官方抖音、微博帳號與粉絲互動，近日更新的影片中，他身穿挪威國家隊隊服在湖邊冥想，而抖音版本更選用伍佰的《挪威的森林》作為背景音樂，讓網友笑翻直呼「本來以為是惡搞，結果是本人玩梗」。



抖音配樂選伍佰引熱議

夏蘭特近日成為王老吉代言人，並為此開設官方微博、抖音帳號進行宣傳。6月12日他更新最新貼文，畫面中身穿挪威國家隊隊服坐在湖邊冥想，展現對即將到來比賽的期待。不過同一內容在抖音發布時，背景音樂選用伍佰的名曲《挪威的森林》，網友紛紛留言表示「這是真正的挪威的森林」、「雖然我本人沒去過挪威，但我知道那裏的湖面總是澄清，空氣充滿寧靜」。

英超曼城隊的挪威球員夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）身價高達2億歐元。（Getty Images）

挪威前鋒夏蘭特近期社媒營運引網熱議：

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挪威時隔28年重返世界盃決賽週，夏蘭特被視為最大功臣。本屆外圍賽他8場狂進16球，成功率領隊伍以全勝之姿晉級，目前他在國家隊的成績為49場進55球，平均每場能得超過1球，是國際足壇得分效率最高的球員之一。挪威本屆首場分組賽將在6月17日對上伊拉克，讓不少粉絲相當期待他的表現。

夏蘭特身價達港幣18億

夏蘭特目前效力於英超曼城，身價高達2億歐元（約18億港元），與西班牙18歲神童耶馬（Lamine Yamal，又譯亞馬爾）及法國當家球星麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）並列本屆世足賽身價最高球員。

夏蘭特的身價就佔了本屆挪威代表隊的約3分之1，顯見其在球隊中的重要地位。網友也紛紛留言表示：

「莫名被圈粉」

「已經愛上挪威」

「他為什麼知道這首歌」

「伍佰老師太強了」

「應該是找了華人小編幫他顧」



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