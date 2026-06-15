16年前胸夾手機爆紅世界盃　奶機妹重出江湖　41歲變身國家隊記者

相信不少老球迷，絕對對於2010世界盃場邊那位把手機夾在胸前、意外紅遍全球的「世界盃女友」勞莉莎里克爾梅（Larissa Riquelme）印象尤深，被網友戲稱「奶機妹」。



如今的她依然風韻猶存，更以全新身份重返世界足球最高殿堂。隨著2026FIFA世界盃即將於美國、加拿大與墨西哥三國盛大開踢，這位曾經的世足經典人物，也將從話題焦點正式轉型為專業足球媒體人。

2010世界盃時的勞莉莎里克爾梅Larissa Riquelme（GettyImages）

還記得16年前世足巴拉圭的「奶機妹」嗎？如今風韻猶存還成為「國家隨隊記者」

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16年前，「奶機妹」里克爾梅憑藉火辣外型與超高辨識度成為全球媒體爭相報導的話題人物，甚至曾豪氣兌現若巴拉圭奪冠就要裸奔慶祝，讓她瞬間躍升為世足文化現象級代表人物。當年被封為「世界盃女友」的她，不僅登上各大雜誌與綜藝節目，更成為2010南非世界盃最具代表性的場邊風景之一。

不過時間來到2026，現年41歲的里克爾梅雖然風韻猶存，但早已不再只是鏡頭追逐的性感女神。為了轉型，她花費三年完成體育專業培訓課程，正式投入足球媒體工作。其實在2025世界盃資格賽期間，她便已以球評身份現身轉播團隊，見證巴拉圭擊敗秘魯、成功取得晉級門票。如今世界盃開戰在即，她將以記者與評論員身份隨隊報導國家隊征程。從場邊話題人物到專業足球媒體人，里克爾梅不只見證了世界盃世代更迭，也用16年時間完成一次最成功的人生轉型。

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