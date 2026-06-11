世界盃｜Lisa超激短熱褲開幕式彩排流出　權恩妃aespa赴現場應援

2026美加墨世界盃足球賽即將火熱開踢，全球除了鎖定精彩賽事，今年的開幕式更是追星族的最大焦點！



韓國天團BLACKPINK成員Lisa即將改寫KPOP歷史，這回她受邀登上美國洛杉磯SoFi體育場的開幕舞台，成為史上首位在世界盃開幕演出的KPOP女性Solo歌手，同時也是第一位站上這項足球盛事的泰籍韓星。消息一出，立刻讓全球「Blinks」瞬間暴動！

Lisa抱著她最愛的LABUBU，據悉實體版也將登上世界盃。（Instagram@lalalalisa_m）

倒數彩排畫面瘋傳！Lisa「超激短熱褲」火辣預熱

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就在美國時間6月12日正式演出前夕，Lisa也在社群平台大方釋出最新彩排片段。影片中她戴上帥氣帽飾，搭配一雙逆天長腿與招牌的俐落舞蹈動作，世界級女團的強大氣場完全藏不住。不只如此，Lisa更在TikTok上傳了寫著「See you soon」的熱舞影片為演出暖身。

Lisa彩排舞蹈曝光。（TikTok@lalalalisa_m）

先前她搶先秀出專屬足球服改製的「超激短熱褲」，大方展現火辣身材，讓大批粉絲在留言區瘋狂洗版，直呼：

「等不及了！」

「Lisa準備要征服全世界！」



據了解，這場長達13分鐘的音樂盛宴簡直眾星雲集，除了Lisa將攜手巴西天后Anitta、奈及利亞歌手Rema現場首唱主題曲《Goals》之外，美國流行天后Katy Perry、饒舌巨星Future等人也將輪番炸場，舞台規格絕對是史詩級！

女神頂級應援！權恩妃水蛇腰激辣 機場捕獲aespa「皺眉」真相

世界盃熱潮也席捲韓國演藝圈！由於韓國隊首場分組賽即將對上捷克，韓國人氣女團aespa成員Karina與Winter，以及有「水上音樂節女神」之稱的性感歌姬權恩妃，今天上午現身仁川國際機場，準備飛往墨西哥親自為國家隊打氣。

權恩妃現身機場準備出發應援世界盃。（Instagram@daily_wijunwoo）

機場現場宛如時尚伸展台，權恩妃身穿一襲紅白緊身運動上衣搭配淺藍色牛仔褲，大方秀出超狂小蠻腰，畫面相當養眼；而aespa的Winter與Karina則是不斷對鏡頭擺出加油姿勢，手上的熊公仔鑰匙圈也成了亮點。

aespa成員Karina、Winter現身機場準備出發應援世界盃。（Instagram@daily_wijunwoo）

更多aespa成員Karina、Winter的相片：

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逗趣的是，女神Karina在合照時，一度用手指著額頭、露出緊繃的「皺眉」表情，引發粉絲關心。隨後她也在IG限時動態幽默解釋，原來是因為今天皮膚敏感，為了讓皮膚狀態看起來不起眼，只能無奈皺著眉頭，搞笑直呼：「很滿意今天的造型，我要出門了，加油！」意外的親民反差萌，再度圈粉無數。

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