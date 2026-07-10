AV女優結城莉乃因病沉寂3年後復出　爆未來動向：每月都有新作品

因生病停工，沉寂3年的日本AV女優結城莉乃（結城りの）近日在社群平台帶來好消息，親自向粉絲宣告「正式復活」！



關節、肌肉劇痛 曾痛到「無法站立」

結城莉乃2023年5月發文宣布「要休息一下」，當時她透露自己飽受微燒困擾近一年，到了當年3月下旬病情急轉直下，甚至出現「無法站立」的狀況，為了不給拍攝現場添麻煩，在經紀公司的建議下決定無限期停工休養。隨後她被診斷出罹患了「纖維肌痛症」。

因生病停工，沉寂3年的日本AV女優結城莉乃（結城りの），近日宣告「正式復活」。（X@rino_yuuki00）

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結城莉乃當時透露，發病時全身關節和肌肉會劇烈疼痛，手指更是使不上力，每天過著「連寶特瓶都打不開、指甲也沒辦法剪」的痛苦生活。身為一向陽光、對體能充滿自信的她，也坦言當時心情極度崩潰，不斷哭喊「為什麼偏偏是我？」

堅持專業不願敷衍 履行承諾宣布回歸

儘管深受病魔折磨，結城莉乃對工作仍有著極高的自律與堅持。她當時表示，AV不是普通的電影鑑賞，「無法讓人興奮的AV就不是AV」，如果不調養好身體、重拾百分之百的活力與笑容，就對不起花錢購買作品的粉絲。因此，她承諾在自己能再次健康、充滿活力地重返片場前，絕對不輕言引退。

如今歷經調養，結城莉乃實現了當年的諾言。她近日在社群發文，感性寫道：

作為AV女優，我正式復活了！真的很感謝在活動休止期間，還是一直願意等待我的每一個人。

未來動向：月月有新片、YouTube揭露抗病歷程

大病初癒的結城莉乃也大方透露了接下來的演藝規劃，預計未來將維持每個月推出一部新作品的高產率，更透露目前正在積極籌備可以和粉絲面對面的實體活動。

針對這段「消失的時間」抗病的心路歷程，結城莉乃表示之後都會透過個人的YouTube頻道拍片向大家說明白。她也在文末提醒粉絲，未來不管是「夜兔ゆきり」還是「結城りの」都是她，希望大家能繼續支持。

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