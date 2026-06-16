「百年一遇AV女優」MINAMO出道5年宣佈引退　曾爆10歲就有性啟蒙

日本暗黑界近日再度驚傳震撼彈！剛出道時被知名片商SOD封為「百年一遇新星」的25歲超人氣AV女優MINAMO，無預警在個人社群平台上曬出正式聲明，閃電宣布將於2026年12月正式從AV女優生涯中引退！



消息一出，立刻在台日兩地的老司機圈引發強烈震動。MINAMO在聲明中感性表示，引退的主因是自己出道前設定的目標，在這5年當中已經被大家幫忙全部實現了，直言自己「已經拚盡全力、毫無遺憾」，因此決定坦然引退。

MINAMO（IG@minamo_j）

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扛著「百年一遇」巨大壓力奮鬥5年淚崩告白：粉絲給了我歸屬感

MINAMO透過經紀公司發表了長篇感謝信，字裡行間滿是不捨。她坦言，出道之初片商就給了她「百年一遇的明星」這樣極高的宣傳標語，當時她深知自己有些不相稱，但為了不辜負這句稱號，這5年來她每天都拼命地向前邁進。

談及引退的糾結過程，MINAMO透露腦海中無數次浮現支持她的粉絲、SOD夥伴以及導演製作團隊的臉龐，讓她苦惱與思考了很久。即便如此，她依然認為引退的時機點已經到了。她真摯地寫道：

5年的時間對我來說看似漫長，卻又轉瞬即逝。我覺得自己已經全力以赴做到底了。雖然也有過辛酸和艱難的事情，但超越這些的，我心中滿滿的都是和粉絲們的回憶，謝謝你們為我創造了屬於我的歸屬。

她更強調，作為專屬AV女優度過的每一天，都是她人生的寶物。

10歲看漫畫開啟性啟蒙曾在筆記本「依樣畫葫蘆」驚動學校老師

事實上，外型亮麗的MINAMO私底下有著相當率真、搞笑的一面。兩年前她受邀登上談話節目《岩倉與吉住》時，就曾大方自曝自己在10歲那年就有了「性啟蒙」。她回憶當時年紀還小，看到漫畫裡的親吻情節竟然會格外興奮，還因此產生了「自己是不是很好色」的想法。

更不可思議的是，當時年幼的她還會「依樣畫葫蘆」，在學校的筆記本上塗鴉類似的親密圖案，沒想到某天意外被老師撞見。老師當場大驚失色，甚至直接向她的父母告狀，委婉詢問：「您家的小孩沒事吧？」導致父母提早發現了她早熟的一面。MINAMO笑稱，當時自己覺得尷尬不堪，如今回想起來，簡直是讓她很難重提的崩潰黑歷史。

雖然即將結束為期5年的暗黑生涯，但喜愛MINAMO的粉絲也別太傷心。她在聲明中特別強調，今年底結束AV女優的活動後，未來她依然會繼續以「MINAMO」的身分活躍於業界。不過身份將會轉型，改為從事「能讓這個她最愛的成人產業更加廣泛、蓬勃發展」的幕後推廣活動。

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