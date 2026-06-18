AV女優榮川乃亞引退轉做公司董事　大方談徵婚條件：年薪20萬即可

日本暗黑界驚傳震撼彈！擁有甜美外型、以「蘿莉系」形象走紅的情色界神級AV女優榮川乃亞，在出道滿10周年的關鍵紀念日，無預警投下引退消息，讓無數老司機直呼崩潰。



不過她這次高掛戰袍並非要淡出螢光幕，而是華麗轉身，宣布升格為知名經紀公司「Life Promotion」的董事！除了事業邁向下一個階段，她也大方透露正在積極展開「婚活」（尋找結婚對象的活動），希望能早日找到可以攜手共度下半生的伴侶。

榮川乃亞（IG@noa_eikawa）

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真的不是開玩笑！女神真實面試婚姻介紹所

根據知名成人網站報導，榮川乃亞的「AV生涯最終章」特別選擇加盟了以人妻、成熟風格聞名的指標性片商「tameike」。相當驚人的是，該片中不只是虛構劇情，更是真實記錄了她親自前往婚姻介紹所，進行諮詢與面談的震撼過程。在諮詢過程中，當被服務人員犀利問及「對未來另一半的經濟實力有何要求」時，榮川乃亞也毫無包袱，大方開出了自己的擇偶標準。

沒想到，這位暗黑界大咖女神要求的年收入，竟然只要達到400萬日幣（約20萬港元）即可！此一極度親民、甚至低於不少人預期的「佛心門檻」一曝光，隨即在各大社交平台引發粉絲瘋狂暴動。大批網友興奮直呼：

「這數字簡直太佛心了」

「我居然符合資格」

「女神等等我，現在報名還來得及嗎？」



事實上，榮川乃亞這回選擇引退並非臨時起意。她先前受訪時就曾感性透露，其實很早以前就已經和公司高層認真討論過引退細節，「原本也考慮過是不是等到前半年再宣布，但後來想了想，還是希望能早點告訴大家，讓支持我的粉絲們能先做好心理準備。」

她表示，提早一年預告，是希望能讓許多粉絲趁著最後的時間，來到活動現場跟她見面好好道別。她更暖心透露，在宣布後真的有粉絲對她說，因為知道她要引退了，所以特地趕來現場支持，這也讓她欣慰直呼：「讓我更覺得提前說真的是對的決定！」

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