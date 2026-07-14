「最美經理人」林寶玉曬火辣比堅尼　網民驚呼：簡直係業界天花板

昔日因一手捧紅薛影儀（阿儀）而被譽為「最美經理人」的林寶玉（Connie），在沉寂與自由身發展一段時間後，近日正式宣告「重出江湖」。林寶玉高調宣布加盟「新世界娛樂」，並全權掌舵擔任資深女星、郭富城初戀舊愛姚正菁的經理人。雙方強勢聯手，除了一口氣錄製了四首新歌進軍樂壇、準備力爭「新人獎」外，還積極接洽電影與商演，誓要為菁菁開拓全新的演藝版圖！

經理人比明星更搶鏡？遊艇「福利照」震撼全網

雖然升格為全力籌謀的「幕後軍師」，但林寶玉本人狀態依然完全不輸一線女星。近日，她就在社交平台上大方分享了在遊艇上享受陽光與海風的超級「福利照」，瞬間引發網絡暴動！

性感爆燈。（IG: connielam418)

相中的林寶玉身穿一套極致誘人的黑色綁帶比堅尼，極少布的剪裁完美包裹著她34D、24、35的逆天魔鬼身材，黑色深V設計將其豐滿、呼之欲出的上圍表露無遺。她在船頭長椅上悠閒地伸展一雙雪白修長的美腿，比例逆天。戴著墨鏡、迎著海風側頭甜笑，在青山藍天的襯托下，散發出極致的性感與貴氣。

性感爆燈。（IG: connielam418)

不論是側身舒展還是盤腿而坐，林寶玉的身上都找不到絲毫贅肉，極致的玲瓏曲線簡直是「多一分嫌肥，少一分嫌瘦」，火辣程度直接拉滿！

網民集體暴動：鼻血已流乾！

照片一出，隨即吸引大批網民瘋狂點讚及留言。不少人笑稱，有這樣火辣的經理人，叫旗下的藝人如何是好：「救命！經理人靚過、索過好多明星，到底邊個先係藝人？」「呢個Body簡直係神級，鼻血已經流乾啦！」「最美經理人這個稱號，林寶玉當之無愧，簡直係業界天花板！」

仙氣滿滿。（IG: connielam418)

仙氣滿滿。（IG: connielam418)