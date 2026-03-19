自《我愛黑澀會》發跡的女星玉兔（鄭如吟），與導演老公Howard結婚4年，先是生下兒子「姆姆」，去年11月愛女「彌彌」也平安出世，升格為二寶媽。



19日正式迎來40歲生日，玉兔一到午夜就發文，曬出一邊慶生一邊餵奶的照片，即便是自己的重大節日，也把孩子順位擺在第一。

玉兔（鄭如吟）40歲生日時，曬出一邊慶生一邊餵奶的照片。（IG＠bellayutu）

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玉兔在文章寫道：

奔向40歲的路上，我還在餵奶。

照片中，她人在床上，坐姿輕鬆，身穿公主款白色洋裝，戴著生日快樂英文字樣的頭飾，一手支頤，並拉下半邊衣服，抱著「彌彌」餵乳，看向鏡頭露出甜美微笑，保持一貫美麗的形象。

玉兔有時會在社群抒發帶娃壓力，道出許多新手媽媽的心聲，她日前實測一招「網路育兒法」，等到終於把小孩哄睡後，將帶有自己味道的胸罩放在女兒身旁，接著小心翼翼地離開被窩，經過驗證，果然真的見效，也讓玉兔大出意料。

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