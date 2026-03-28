宅男女神阿喜遊日本曬「跪地解放美胸」照　遭網罵不尊重當地文化

阿喜（林育品）2012年獲選「宅男女神」打開知名度，擁有火辣身材和甜美臉蛋的她，卻願意不計形象搞笑扮醜，十分接地氣，也讓她累積出高人氣。



她日前在社群分享在日本拍的滑雪照，雪地中的她大方展露深邃事業線。

阿喜（林育品）在日本雪地中跪地大方展露深邃事業線，但有網友指出，已有日本人投訴。（IG@joyshishi777）

更多阿喜（林育品）照片：

+ 22

但有網友指出，已有日本人投訴，表示滑雪場也有小孩，認為外國旅客不宜在滑雪場拍性感照，對此阿喜也留言回應了。

阿喜在Threads放上滑雪照，在雪地中的她拉下半邊的吊帶雪褲，露出細肩帶小可愛，深邃事業線跟著一覽無遺，她寫：

採取前輩教我穿一個大圓領薄發熱衣，往下一脫就可以有基尼照了，但抱歉我只配備Bra top，拍完立馬套起來，學費（學會）了嗎？

她的雪地辣照讓不少網友按讚誇獎，不過Threads上的網友卻有不同看法，有人酸「通常台灣人才會在雪場這樣拍照」，阿喜留言「我是台灣人啊」，也有人提醒：

之前已看到很多日本人投訴外國人在滑雪場拍性感照。他們都說這是有小孩在玩的地方，不是夜店。尊重別人的文化，下次要拍去歐美滑雪場吧。

阿喜回應「也沒性感成那樣啦，謝謝」。

這則留言引起網友分兩派論戰，有人認為阿喜穿得並沒有特別裸露，也有人表示不論歐美或日本，滑雪場就是不適合穿這樣拍照。

【延伸閱讀】台網紅波奇跪地舔跌落雪糕爆紅 憑「魔鬼身材+奇葩行徑」狂吸粉（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

ITZY有娜擔任飯店接待員宛如見面會！甜笑暴擊 男客當場失魂暈船

豪門戀破局？孫芸芸女兒「孩子爸」曝光 不是富二代「跑龍套演員」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】