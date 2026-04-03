女星王俐人穿低胸睡衣賣風筒 遭網民轟50歲還露乳 本人正面回擊
撰文：TVBS新聞網
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女星王俐人憑出演《麻辣鮮師》一炮而紅，近日她在社交平台分享新購入的風筒，連連讚美新品。不過，她身穿低胸性感睡衣，網友們反而關注她的身材，吸引50萬人觀看，但也有網友酸說「50歲還露奶」，讓她不忍反擊。
王俐人近來在社交平台發布一段一面吹頭髮、一面分享心得的影片。
點擊查看王俐人吹頭髮影片片段：
但網友聚焦的不是產品，而是她魔鬼般的身材線條，話題漸漸離題，紛紛直呼：
「我發誓我沒在看風筒」
「主題是頭髮但我看的不是頭髮」
「這太犯規了吧」
「完全無法專心」
更多王俐人的相片：
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不過，有粉絲看不下去打趣吐槽「50歲了還要露奶，真是的！」釣出王俐人本人回應「有怎麼了嗎？」面對本尊質問，粉絲馬上就改口稱讚「有料，養眼」逗樂不少網友。
王俐人1月初傳出與小7歲的演員林琮軒離婚，社交平台引發一陣討論，她當時苦笑強調沒有離婚，並用幽默化解，聲稱：
有離時我一定會跟你們說啦！我的人生很無聊的，謝謝你們還願意關心我。
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