「零死角女神」林岱縈遭鹹豬手「死抓不放」　疑教育業職員惹眾怒

樂天女孩「零死角女神」林岱縈在中華職棒開季宣傳活動，遭一名戴眼鏡男子強握手數秒不放，引發社群平台熱議。



她於今天凌晨在社群平台發文首度公開回應，強調當下感受到「界線被逾越」，並呼籲尊重身體自主權。

樂天女孩林岱縈（Facebook@林岱縈 Lin Daiying）

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3月21日中職在高雄進行開季宣傳活動，據粉絲拍攝的影片顯示，林岱縈在與球迷互動擊掌時，一名戴眼鏡的男子突然緊抓住她的手不放，過程中林岱縈雖保持微笑但試圖掙脫，最後才勉強抽回手。

畫面在社群媒體曝光後，引發樂天女孩隊友們強烈反應，紛紛憤怒表示不滿，經過一段時間沉澱後，林岱縈發聲詳細描述當下情況：

因事發突然，活動也在進行中，當下我有嘗試把手抽離，卻仍持續被緊握住，讓我明確地感受到自己基本的界線被逾越，也有馬上向身邊的人反映，請大家多加留意。

林岱縈強調任何形式的接觸都應建立在彼此尊重與雙方同意之上，不該讓任何人感到不適與不安，她呼籲：「未來的各種活動場合上，還請大家遵守基本規範，並且共同保護彼此的界線，希望不要再有人遇到任何形式的騷擾，並拒絕侵犯身體自主權之行為，讓每一次見面都能是開心且安心的」。

事件曝光後，許多網友在社群平台留言批評該名男子：

「這種人真的不配看球」

「超級噁心，希望大家多一點尊重」



更有眼尖網友進一步挖出，該名男子疑似是在台北市某國小任職的行政人員，認為其行為與教育工作者形象嚴重不符。

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