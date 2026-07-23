拍片害女優受重傷裝人工肛門　栗山龍被關18年出獄轉當網紅引眾怒

日本成人片業界曾發生一起被稱為「Bakky事件」的恐怖犯罪，拍攝公司「Bakky Visual Planning」以誘騙的方式把受害女性帶到飯店、廢棄建築或一般公寓中，拍攝監禁、水刑等重口味的性犯罪影片。最終一名女性甚至被強迫灌腸到肛門撕裂，不得不使用人工肛門，也留下心理創傷。



當年的主犯栗山龍被關滿18年後出獄，未料竟轉當YouTuber，還稱他們拍片都非常站在客戶那邊著想，讓日本鄉民氣到一起檢舉他的頻道。

栗山龍曾經拍片害女優被強迫灌腸到肛門撕裂，不得不使用人工肛門，被關18年出來後還在YouTube上大聊當年事件。（栗山龍YouTube）

變態主嫌轉行當網紅 拍片狂吐無恥金句惹議

「Bakky事件」的主犯栗山龍最近開始以YouTuber身分活動，一段他大言不慚的影片最近在日本網路上大量流傳，其中提到：「現在很多公司都只顧著自己的利益啊，都只是為了讓自家公司賺錢才去執行某些計畫、製造某些產品。但當時Bakky負責製作的人員都很替消費者著想喔，希望大家也去體諒、理解他們的這一面吧。我想他們應該目前在社會上都遭受到社會性抹殺，非常艱難。但他們都非常有熱忱、能替觀眾著想。所以我覺得這些人不論接下來要做什麼，都能堅持到底、持之以恆。」

只是栗山龍當年的惡行讓日本鄉民看不下去，許多人直呼：

「我們要串聯起來檢舉他的頻道，讓頻道無法獲利，犯罪者應該要被永遠BAN起來！」

「短短不到1分鐘的發言證明了就算坐牢18年，人就是狗改不了吃屎」

「這種垃圾也能經營YouTube，日本對性犯罪者有夠寬容」

「難以置信，這種人居然沒被判死刑？」

「什麼鬼熱情、不要再熱情了」

「YouTube變成前科者的賺錢天堂喔？」



回顧恐怖拍攝黑歷史 下藥強逼女優釀重傷

回顧這起恐怖的「Bakky事件」，2004年6月底，拍攝劇組在東京豐島區的一家酒吧先提供毒品、酒品給一位20多歲的AV女優，接著就把她帶去附近的一間公寓，在拍攝AV的途中將灌腸器強行塞入體內，導致女優的肛門破裂，造成直腸、肛門撕裂等嚴重傷害，需要4個月才能恢復。

雖然當初一度因罪證不足而放走劇組人員，但警方說服多位曾演出該片商作品的女優出來作證。實際上在本案之前，「Bakky Visual Planning」就曾拍攝許多性犯罪影片，內容包含監禁、燒陰毛、水刑、強迫灌酒等內容，不少人根本不知道拍攝內容就在違反意願的狀態下開拍。

殘暴惡行遭判十八年 出獄高調拍片引爆眾怒

最終有8個人被抓，栗山龍還一度嫁禍給其他工作人員。不過他在2006年2月被起訴，被控強姦、毆打等罪嫌。起訴書中還提到，一行人強迫女優飲用違法安眠藥，還找來20多名男性輪暴，把受害者的頭壓在水中等。原告希望他們能被判20年徒刑，栗山龍對此卻不屑一笑。最終2008年7月二審宣判18年有期徒刑，栗山龍2025年出獄後同年11月建立了YouTube頻道，出獄後積極拍片。

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