毛孩逝世仍被逼拍AV　26歲女優「帶屍上班」留創傷　崩潰宣佈停工

現年26歲、憑藉火辣身材在台灣擁有極高人氣，被影迷封為「地表最強小三」的日本人氣AV女優田中寧寧（田中ねね），7月12日無預警在社群平台X（前推特）上宣布「無限期休業」，震驚日本影壇。



隨著背後真相曝光，外界才震驚發現她日前竟在片場遭遇非人道對待，被迫帶著自家寵物的遺體硬撐上工，種種冷血行徑讓她身心澈底崩潰。

田中寧寧（田中ねね）（Instagram@tanaka_nene0920）

保冰袋裝愛犬遺體抵現場！工作人員毫無同理心、午休狂催下一場

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田中寧寧在社群平台上連發多封悲憤長文，字裡行間充滿絕望。她透露，拍攝當天相依為命的毛小孩不幸驟逝，痛失愛犬的她當下情緒瓦解、根本無法出門，未料經紀人卻強行將她拉往片場，甚至對片商輕描淡寫地宣稱她「還可以拍」。在走投無路的情況下，田中寧寧最終竟然只能帶著裝有寵物遺體的保冰袋抵達拍攝現場。

田中寧寧抱怨，被迫帶著自家毛小孩的遺體上工，讓她情緒崩潰到決定無限期休業。（Instagram@tanaka_nene0920）

田中寧寧心碎回憶，到了片場後她整個人情緒失控、身體完全無法動彈，但現場的工作人員卻沒有給予任何安慰，甚至在午休時間冷血催促：「下一場戲大概多久可以開始？」這讓她憤怒地對整個業界提出控訴：「破壞人心來拍攝的AV，看起來很有趣呢！」她更悲憤質疑，難道業界非得要等到「演員死掉或染上性病」才願意取消拍攝工作嗎？

撫摸愛犬遺體的手去摸男優！田中寧寧深陷創傷：每次進影棚都痛苦

最讓田中寧寧至今無法釋懷、留下嚴重心理創傷的，是當時經紀人的管理方式。她痛苦表示，自己最反胃且心痛的，是當時被迫用「剛剛撫摸過愛犬遺體的手」，去撫摸男優的身體。這段經歷成了她職業生涯中揮之不去的夢魘，她直言即便未來重返職場，每一次進化妝室、進棚都會想起當時經紀人冷血的面孔，因此決定全面暫停所有演藝活動。

針對這起駭人聽聞的片場事件，台灣資深AV達人一劍浣春秋也在其專欄《Play NO.1》發文聲援，痛批不可思議：「這到底怎麼回事？大夥到底有沒有同理心？」一劍浣春秋指出，田中寧寧都已經把冰封的遺體帶到現場，足以證明其精神狀態已達崩潰極限，但片商與事務所卻為了利益堅持要把影片拍完，做法實在令人寒心。目前田中寧寧所屬的事務所尚未對外發表正式回應，而女神強行步入停工狀態，也讓廣大影迷感到萬分不捨與憤慨。

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