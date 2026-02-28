變態漫畫家性侵女學生　逼其食排泄物身上寫「奴隸」　出庭還狂笑

日本北海道某私立高中發生一起嚴重性侵案，大多媒體僅報導該學校的一名男老師在職期間多次強迫跟未成年女學生發生關係，2月20日札幌地方法院判決被告應賠償日幣1100萬日元（約55.3萬港元）。



不過日本網友深挖這起案件，發現加害者的犯行極其惡劣，在法庭上經常大笑、對受害者絲毫沒有歉意，且在犯案時還強迫女學生吃下排泄物，更有網民起底就是以筆名「山本章一」活動的漫畫家，曾有《墮天作戰》等作品。

《墮天作戰》（X@kazuy1929 はに丸）

以下案件描寫可能包含令人不適的內容，請斟酌閱讀



藉故放學載人伸狼爪 言語打壓成起點

日本網友挖出這起案件的判決書，其中提到受害者A女2016年4月開始就讀北海道某私立高中，當時年僅15歲，加害者栗田和明比她大30歲。因為栗田和明還有漫畫家身分，因此還負責指導A女繪畫課程，也藉此機會交換LINE並深聊漫畫的幕後工作。A女某一天放學較晚回家，栗田和明藉此機會開車送她，沒想到就趁此機會猥褻。

受害A女以畫像的方式現身，律師也表示會繼續針對學校上訴。（X@bengo4topics）

A女用LINE表示：「我很害怕，但還是謝謝你送我回家。」栗田和明卻用「PUA」的手法稱自己沒想到會被這樣說：「我受到很大的打擊。」此事也成A女遭性侵的起始點。她從2016年冬天開始就常被栗田和明約到校外，甚至帶去旅館發生性關係。雖然A女最開始明言拒絕：「我才16歲，不能進旅館這種地方，這也不是師生該有的關係。」栗田和明卻食髓知味，仍持續發生關係。

變態虐待如H漫 法庭狂笑稱沒感覺

栗田和明跟A女仍以每個月1到2次的頻率上酒店，而且犯行越來越嚴重，包含強迫A女把糞便放入口中、用糞便塗抹A女臉上，還在酒店內拍攝強調A女私處的照片。此外，栗田和明還勸誘A女在戶外裸拍、發生關係，還用麥克筆在A女身上寫下「老師的東西」、「奴隸」、「寵物」等字樣，或是將情趣用品「用在」A女身上並外出，或是拿甘油幫A女灌腸，導致A女極其腹痛難忍。

受害A女以畫像的方式現身（TBS）

完全搞不清楚色情漫畫跟現實分界的栗田和明，居然對A女絲毫沒有愧疚感。判決書上寫到，栗田和明接受訊問時始終都相當冷靜，面帶微笑，甚至還大笑到法官跟他的律師都曾警告過他。被問到是否對A女有任何責任感時，栗田和明竟回應：

這個喔，因為她還未成年嘛，所以我對社會跟學校覺得很抱歉，但我對她沒有什麼想法啦。

甚至還辯解他跟A女是「認真的戀愛關係」，兩人除了發生關係而上酒店，還去過水族館、美術館等處約會。

我們這一家花媽原型曝！日網驚呼太震撼

