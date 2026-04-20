Jisoo親哥遭控家暴　新婚妻被恐怖性虐待：實施「水刑」強迫肛交

天團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）的親哥哥金正勳（김준형音譯，或譯金俊亨），近日遭到新婚妻子（以下簡稱大嫂）在韓國知名論壇「theqoo」發表長達三頁的「血淚控訴書」。



內容詳列自結婚登記以來，長期遭受金男暴力毆打、精神控制、甚至性侵與強迫拍下性愛片等種種殘忍行徑，更驚爆Jisoo旗下的經紀公司疑似出面安撫甚至恐嚇家屬，試圖掩蓋真相，案件規模從單純的家暴，延燒至經紀公司的公關危機，引發全韓怒火。

Jisoo（金智秀）的親哥金正勳（YouTube@Biomom Official）

才登記兩週即變臉！大嫂控訴：家暴、水刑、強拍性愛片

根據大嫂爆料內容，兩人才剛完成結婚登記兩週，金正勳便顯露出暴力本性。她指控金男每次施暴時間基本都超過半天，且極度惡毒地鎖定頭部攻擊，只因「打身體會被發現瘀青」。文中更提到令人髮指的細節，包括金男曾將她全身赤裸後強制下跪，一邊錄影一邊逼迫她吞下對方的痰，甚至對她實施「水刑」（強行灌水導致窒息感）。

Jisoo親哥金正勳的新婚妻子控訴遭受暴力內容：

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大嫂崩潰回憶：

他會讓我全裸跪著，不斷磕頭求饒，甚至倒數3秒要求回應，若稍有遲緩，就會變本加厲地虐待，還笑著說「這是我愛妳的表現」。

更恐怖的是，金男曾多次持手機猛砸大嫂頭部，力道大到連iPhone手機都幾乎對折。

除了肉體暴力，金正勳對妻子的控制欲已近乎病態。大嫂控訴，金男要求她每天必須說30次以上的「我愛你」，限制她與女性友人的對話每天不得超過兩句，甚至強迫她丟掉所有短裙與化妝品。此外，金男在家中裝設24小時監視器，僅自己能查看，藉此監控妻子是否外出。

最令人痛心的是，大嫂指控金男強迫性行為，規定一天至少兩次，即使她在掙扎抗拒下仍被暴力脫衣性侵，導致她長期患有陰道炎與膀胱炎。爆料中更直指金男在得知她生病就醫後，仍不顧其疼痛，強迫進行肛交。

面對大嫂提出離婚的要求，金男甚至搬出背後的法律資源進行威脅，嗆聲：

就算沒罪也能捏造罪名送進監獄，我會讓妳變成仙人跳的女人！

由於金男目前在妹妹Jisoo所屬的家族經紀公司任職，大嫂在求救簡訊中提到，金男甚至找來經紀公司的人員前往她娘家，讓她的家人陷入巨大的恐懼，也因懷疑公司試圖聯手施壓，讓她連娘家都不敢回。

Jisoo是女團BLACKPINK成員之一：

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事實上，金正勳並非首度捲入社會案件。2025年他就曾被爆出拍攝性愛片，當時公司火速發聲明否認，並隨即讓網路文章「自動消失」，當時不了了之的處理方式，對比現在大嫂指控的「被拍下裸體性愛片」，讓韓國網友質疑：難道經紀公司當初就是掩護加害者的共犯？

此事件在韓國論壇theqoo曝光後，瞬間引發爆發性討論，轉載次數與評論量驚人。儘管Jisoo本人並非加害者，但身為公眾人物，親哥哥的惡行以及其公司介入「安撫」家屬的舉動，已嚴重損及Jisoo的健康形象。目前，韓國警方尚未針對爆料內容作出正式回應，但韓國民眾已發起連署要求撤查。

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