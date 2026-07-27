女優「一花」坦言曾陷低潮「何時死都無所謂」　認入行AV業得救贖

擁有H罩杯傲人身材的日本AV女優「一花」（いち花），拍片出道至今剛滿半週年。



她先前於個人社群平台X發文發表感言，坦承過去曾陷入極度低潮，甚至頻繁萌生過「何時死掉都無所謂」的厭世念頭。

AV女優「一花」（いち花）（X@ichika_cmore）

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直到踏入AV產業後，她才終於找回自我與活著的真實感，並開心直言：

能跟大家共享情色，感到快樂得不得了。

一花在貼文中坦承，雖然公開這些心聲難免有些不好意思，但AV業界成了她唯一能坦然做自己的天地。

她充滿感恩地表示，能遇見理念相同的夥伴攜手共事非常幸運。貼文曝光後，大批粉絲紛紛湧入留言獻上祝福，感謝她帶來無數精彩表現與美好心情，更有影迷深情告白「即便粉身碎骨也會一路相伴」，期盼她能持續享受充實的人生。

除了感性抒發心聲，台灣粉絲未來也有機會親睹女神風采。知名AV專家一劍浣春秋發文透露，據一花經紀人表示，她本人對海外活動抱持濃厚興趣，相關團隊正積極展開規劃，邀請她親自到台參與活動。

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