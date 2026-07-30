袁嘉敏深V針織裙炸出S形魔鬼曲線　三點式「胸」猛來襲逼爆鏡頭

現年41歲的前港姐兼《鴨王》女主角袁嘉敏（Candy），近年雖然鮮有在幕前露面，但她財來自有方，經常周遊列國，更不時在社交媒體大派福利，猶如轉型旅遊KOL。近日她在社交網連環投下視覺「震撼彈」，上載兩組自己最滿意的拍攝作品，分別是去年秋季於京都賞紅葉，以及今年夏天暢遊沖繩宮古島的度假靚相，狀態極度勇猛！



袁嘉敏（Candy）。（IG@candy_kamanyuen）

S形魔鬼曲線盡顯

其中一組照片所見，袁嘉敏身穿一襲米白色掛頸針織長裙，邪惡深V設計讓其豐滿驕人上圍呼之欲出，貼身剪裁完美勾勒出凹凸有致的極度誘人線條。在碧海藍天映襯下，海風吹拂長髮飄逸，配上燦爛笑容，女人味爆棚！她亦隨圖發文感嘆海洋之美令人著迷，還回憶起數年前在意大利卡普里島被蔚藍海水深深吸引的經歷，形容能帶著相機探索和記錄世界各地美景，對心靈是極大的滋養。

深V設計大方展露驕人上圍。（IG@candy_kamanyuen）

女人味爆棚！（IG@candy_kamanyuen）

狂派福利大騷逆天長腿

其後，袁嘉敏更在IG限時動態（IG Story）加碼大派福利！她在沖繩宮古島的岩岸淺灘取景，換上一套淺色碎花三點式泳衣，盡顯玲瓏浮凸的傲人身段。飽滿上圍逼爆鏡頭，配上緊實小蠻腰與修長美腿，膚色勻淨狀態大勇，視覺衝擊力拉滿！

盡顯玲瓏身段。（IG@candy_kamanyuen）

修長美腿一覽無遺。（IG@candy_kamanyuen）

網民洗版派心心眼

兩輯「水着放題」靚相一出，網民紛紛留言激讚，有人狂刷「Beautiful princess」，亦有人大讚「果然靚人靚景，散發陣陣仙氣」，大量網民更瘋狂發送愛心表情包，足見女神魅力絲毫未減，每次派福利都必定掀起熱烈迴響！

網民紛紛留言激讚。（IG@candy_kamanyuen）