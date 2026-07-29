8點直樂丨28歲「百變空姐」Alice身份起底　自爆理想型震撼全場

綜藝節目《8點直樂 VIURIETY》日前第52集迎來全新升級環節「The Choose Day」，這集邀請到現年28歲的現役空姐Alice擔任第十一位女嘉賓。節目特別安排了COLLAR成員WINKA與DAY化身愛神邱比特，全力為這位擁有射手座與ENTP性格特質的「高流量女郎」牽紅線。熱愛打網球、滑雪及排球等運動的Alice一登場，便憑藉獨特的個人魅力與氣場成為全場焦點。

最新一集嘉賓是Alice。（IG@dear_ali_s）

上節目尋覓理想對象自爆擇偶條件。（IG@dear_ali_s）

理想型震撼全場：竟是20年前天王黎明！

談及感情觀念，Alice坦言自己屬於「感覺至上」型，只要當下喜歡對方就可以在一起。雖然她強調自己需要足夠的個人私密空間，但同時又渴望伴侶能夠時刻陪伴在側。至於擇偶條件，她期望另一半是一位細心且帶有秀氣質感的男士，能與她一同分享天空與陸地上的生活點滴。最令全場主持與嘉賓感到震驚的是，當被問到心中的理想型時，Alice竟然公開表示自己的夢中情人是「20年前的天王黎明」。破格又具體的擇偶標準瞬間掀起全場熱烈討論。

Alice坦言自己屬於「感覺至上」型。（IG@dear_ali_s）

Alice竟然公開表示自己的夢中情人是「20年前的天王黎明」。（IG@dear_ali_s）

網民狂讚「香港Top Tier靚女」 私下性感靚相狂派福利

節目播出後，各大網絡討論區隨即引爆廣泛討論。有忠實觀眾對Alice的外貌給予極高評價，甚至有人狂讚留言：「留友看我眼中香港top tier靚女！」面對網民的高調讚賞，謙虛的Alice則在社交平台親自回應「唔敢當」三個字，展現親民與低調性格。與此同時，不少眼尖網民亦紛紛翻查其IG帳號，發現目前累積約28,000名追蹤者的她，私下照片張張身材火辣、造型百變，大方展現性感動人的一面，獲網民一致封為「百變空姐」，話題度持續上升。

網民讚：留友看我眼中香港top tier靚女。（IG@dear_ali_s）