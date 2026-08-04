郭柏妍無辜捲「冇家教」風波　現身大方回應有家教：揸筷子還好

視后江美儀早前在節目中爆料，指曾遇到某位港姐「食嘢核突」、「唔音揸筷子」，更直指對方「冇家教」，言論一出即引發全網熱議！大批網友紛紛發揮偵探頭腦猜測主角身份，當中同為女神的郭柏妍與王敏慈更不幸成為兩大重點嫌疑人。

隨著話題發酵，港姐季軍王敏慈率先在社交平台發文認領，並上載一封給江美儀的親筆信，感謝對方猶如照顧小朋友般指導自己，更直言：「我真的沒想到自己二十多年都不會拿的筷子居然學會了！」

郭柏妍無辜成嫌疑人 坦言完全零壓力。（吳子生攝）

郭柏妍無辜成嫌疑人 坦言「完全零壓力」

至於無辜「中槍」的嫌疑人郭柏妍，昨晚（3/8）出席無綫劇集《夫妻的博弈》首播活動時，就事件大方接受《香港01》訪問。被問到當初身份未明、遭外界猜測時是否有壓力，郭柏妍笑言完全沒有壓力，並大讚江美儀是一位非常好、很肯指導後輩的前輩：「完全冇壓力喎！反而係覺得美儀姐真係好好，佢喺現場一直指點我。記得嗰陣時剛剛出道冇耐，經歷時間短，但佢都好願意跟講：『阿女，點樣可以好啲呀？』所以有前輩願意講，我自己係好開心的。」

自爆平時拍片用筷子

對於江美儀當時的犀利言論，郭柏妍坦言明白對方是出於善意教導，並非惡意批評。被問到是否懂得揸筷子？郭柏妍笑言：「我還好吧，平時拍YouTube影片時都有拿筷子夾嘢食，暫時未有人話我揸筷子有問題。同埋細個嘅時候係爸爸媽媽教揸筷子。（你食相難唔難睇？）如果有啲嘢好食，我諗我食相係會有啲難睇嘅，因為美味行先囉，而家都會顧及返嘅。」

郭柏妍今晚出席劇集首播。（吳子生攝）

郭柏妍今晚出席劇集首播。（吳子生攝）