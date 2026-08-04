尖沙咀凶殺案｜趙璧渝談Isaac難掩悲傷情緒一度哽咽：好難接受

尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧早前發生嚴重暴力傷人案。32歲美容界營銷顧問男事主Isaac於上月26日凌晨在酒吧參加友人生日派對期間，與多名具黑幫背景的男子發生爭執，隨後慘遭群毆至頭部重創重傷昏迷。事主被送往伊利沙伯醫院救治，留醫深切治療部（ICU）多日，期間頭部嚴重腫脹、顱內壓極高且部分腦幹死亡，情況一直危殆。遺憾的是，事主最終於7月31日凌晨證實不治。警方隨後將案件改列為「謀殺」案，目前已大舉拘捕12名涉案男女。



藝人趙壁渝昨晚現身將軍澳電視城，出席無綫劇集《夫妻的博弈》齊齊睇首播活動。談及曾合作的Isaac，趙壁渝接受《香港01》訪問時難掩悲傷情緒，一度哽咽。



趙壁渝指Isaac工作正面

趙壁渝透露自己與死者Isaac是工作上的合作夥伴，兩人自今年初起曾多次一同拍攝。她回憶起當初得知對方遇襲送院時的情況，感到極度震驚與不解：「其實新聞係25號定26號發生的，但我睇到嘅時候已經過咗幾日。我見到個名一樣，即刻搵我哋合作嘅老闆confirm 吓係咪佢，嗰時佢仲喺醫院。好驚訝、好震驚！點解會發生件咁樣嘅事？喺我哋合作做嘢嘅過程，佢好正面、我知佢都係單親，所以亦都好明白我哋單親或者成長過程嘅困難，俾咗好多年青人同我好多鼓勵，同埋我哋6月份先一齊做完嘢，其實嚟緊係會有嘢會一齊做。」

趙璧渝談Isaac 難掩悲傷情緒一度哽咽：好難接受。（吳子生攝）

32歲美容界營銷顧問男事主Isaac於上月26日凌晨在酒吧參加友人生日派對期間，疑因態度問題與多名具黑幫背景的男子發生爭執被襲後死亡。(網上圖片)

盼警方還死者公道

趙壁渝表示，自己一直有為Isaac祈福，日前向老闆娘打聽時，更一度得知對方情況「似乎有少許好轉」，原打算安排前往探望。「點知第二日一起身，就收到新聞話佢走咗…… 嗰日仲要傾盆大雨，我望住個天，真係好傷感、太年輕喇，真係好難接受。」

對於警方目前已拘捕多名涉案嫌疑人，趙壁渝直言雖然不清楚事件的全貌和起因，但堅信暴力絕不能解決問題：「我唔知道當中發生咩事，但我覺得始終打人同打死人，都唔係一件好嘅事、唔係合法同應該嘅事。希望警方可以做到嘢，還佢一個公道啦。無論點都好，逝者已經唔會返嚟，只係希望佢可以安息。」

趙璧渝談Isaac 難掩悲傷情緒一度哽咽：好難接受。（吳子生攝）