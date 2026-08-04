李海銅擺脫溫柔形象化身「男仔頭」 首合作高海寧大讚氣場超親民

由高海寧、馬國明等主演的無綫新劇《夫妻的博弈》昨晚（3/8）播映，劇中一眾演員出席「齊齊睇首播」活動。女藝人李海銅亦有現身支持，並在接受《香港01》訪時大談今次劇中的角色突破，以及首度與高海寧（高Ling)合作的難忘體驗。

突破過往斯文形象

李海銅過往大多飾演較為溫柔、斯文的角色，今次在《夫妻的博弈》中則有大膽嘗試，飾演一位性格粗獷、打扮中性的「男仔頭」。

李海銅首次與高海寧合作拍劇。（吳子生攝）

提到今次的演出挑戰與樂趣，李海銅笑言：「今次嘅角色係我前所未做過嘅！因為大家可能認識嘅李海銅都係比較斯文、溫柔嘅角色，但今次喺《夫妻的博弈》入面，我係做一個男仔頭，會用比較粗暴啲嘅聲線同中性打扮去演呢個角色。」

為了貼近角色，她更需要全程壓低聲線說話：「難度在於要長時間壓低個聲線，雖然我本身聲音都偏低沉，但有時無意之中會Soft咗，所以要好刻意去壓低佢。不過有個好爽嘅地方，就是我可以擘開大髀咁坐！我非常之霸氣，會一直保持住呢個姿勢，加上劇中其他女藝人都要穿高跟鞋，得我一個係長期穿波鞋，真係非常舒服！」

初見高海寧被氣場嚇倒 獲悉心照顧兩星期打成一片

今次是李海銅首次與高海寧合作，她坦言拍劇初期心情相當緊張，甚至有點害怕這位演藝前輩：「我係呢套劇入面最新嗰個，當時出嚟大約兩年左右，所以其實我好協調、好驚！對於我嚟講，佢係一個大姊姊同前輩，而且佢好高，行出來好有氣場。」

不過，高海寧的親切與照顧很快便冰釋了李海銅的顧慮：「點知佢好主動去釋出善意，好主動打開話題拉我講嘢同教戲。佢仲會喺好尊重我演法同想法嘅前提下俾意見，教我點樣可以做真啲、Cute啲。佢又經常請我哋飲咖啡、食早餐，結果過咗兩個禮拜左右，我哋五個女仔已經好熟，姊妹情完全係用了200%嘅真感情落去！」

李海銅初見高海寧被氣場嚇倒 。（吳子生攝）