關嘉敏為比賽赴韓訂性感舞衣　自爆為肚皮舞不惜「傾家蕩產」

憑《女神配對計劃》人氣急升的女神關嘉敏，近年迷上了肚皮舞，早前僅訓練一個多月便「盲拳打死老師傅」，在內地兩個舞蹈公開賽中勇奪冠軍。本月她將再度迎戰大型賽事，更特意遠赴韓國訂製芭比粉色性感戰衣。除了舞蹈成就外，她更於影視淡市中成功接拍電影處女作《慾望寄生》，與影后袁詠儀及李佳芯等前輩同場對戲。

藝人關嘉敏近年迷上肚皮舞。（IG@carcar.carman）

月前更在公開賽中奪冠。（IG@carcar.carman）

關嘉敏赴韓訂製戰衣笑言要「傾家蕩產」

關嘉敏繼訓練月餘出戰內地兩個舞蹈公開賽奪冠後，又再將再度出戰大型賽事，為此更不惜工本遠赴韓國訂製全新性感舞衣。笑言跳舞跳到快要「傾家蕩產」。談及服裝花費，她笑言快要「傾家蕩產」：「今次玩盡啲、再性感啲，顏色係我最鍾意嘅Barbie Pink。我覺得肚皮舞係有錢人嘅玩意，再咁落去跳到年尾嘅話，我應該會好窮喇，哈哈！」

女神關嘉敏憑《女神配對計劃》彈起，顏值及身形同樣吸睛。（IG@carcar.carman）

關嘉敏曾自尊受挫爆喊克服障礙

回顧接觸新舞種的初衷，女團出身的關嘉敏表示：「年初突然好想試新嘢，依家嘅肚皮舞老師本身係朋友，只係有段日子冇聯絡，我透過社交網睇到佢嘅跳舞片覺得好靚，於是決心跟佢學舞！」向來充滿正能量的她，坦言初期曾因無法掌握技巧而自尊心受挫，甚至當場爆喊：「本來係嘗試嘅心態，點知愈跳愈認真，想郁動某塊肌肉，但控制唔到，抬頭一望隔籬個老師跳得好有女人味，跟住望鏡發覺自己好似健美小姐咁款，嗰種挫敗感真係好難受！」幸好在老師兼好友的耐心開導與鼓勵下，她才得以重新振作，跳出美麗一仗。

自爆初次接觸肚皮舞時試過自尊心受損。（IG@carcar.carman）

關嘉敏解鎖電影處女作《慾望寄生》

除了在舞蹈方面大放異彩，關嘉敏對今年上半年的豐富收穫充滿感恩，更在影視淡市中成功解鎖新成就，接拍電影處女作《慾望寄生》。踏入影壇的她顯得相當雀躍，更藉機向同劇前輩偷師：「以前女團時都有拍過電影，但當時幾個女仔以跳舞演出為主，唔算係好正式咁演戲。今次我以個人名義客串，可以同影后袁詠儀、余香凝合作，佢哋係非常有經驗嘅演員，加上李佳芯演我嘅上司，淨係喺現場睇都學咗好多嘢。」展望未來的演藝道路，她期待能有更多新嘗試，甚至揚言想挑戰破格的「癲喪角色」。