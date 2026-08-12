蘇皓兒身形fit爆　拒絕後天「加工僭建」：習慣咗自己冇負擔

蘇皓兒（Chloe）昨晚（11日）出席醫美品牌活動，狀態大勇的她身型極佳，隨即成為全場焦點。接受《香港01》訪問時，Chloe毫不吝嗇地分享自己的保養與身材管理心得。

一週兩次Gym加冷凍溶脂 成功告別小腹煩惱

談及如何保持極佳的狀態，Chloe透露除了規律運動外，最近更嘗試了美容科技：「我通常會做好多運動啦，改為一個禮拜都抽兩日去Gym同埋做有氧。加埋最近有嘗試做冷凍溶脂，我自己覺得好有用呀！佢有部機幫你冷凍啲脂肪，啲脂肪就會結成晶，然後你再推送佢，麻痹咗幾日之後，佢就會慢慢消退。我第一次做完就見到個小腹慢慢開始平咗。因為其實女仔幾瘦都好，都會有小腹！做咗幾次之後而家就冇咗啦。」

蘇晧兒沒想過整容。（葉志明攝）

工作前加碼甩水腫 體脂降至19%

提到平日穿著貼身或性感服飾時會否感到壓力，Chloe爆笑分享獨門「Hold肚」技巧：「如果要穿露腰嘅衫，我通常拍12個小時，我都會Hold住個小腹12個小時！同埋食少啲嘢，佢就唔會咁突出嚟。通常如果有啲好重要嘅工作之前，我就會做機冷凍溶脂啦、做多啲運動消下水腫，保持個完美狀態。」

她更透露目前體重約為47公斤，體脂率已降至19%：我而家47kg，最近去Check個體脂係19%，已經比我啱啱做Gym嗰陣低咗好多！因為而家都夏天，或者有時工作都要穿泳衫同埋貼身衫，都想自己再Fit啲，維持住而家嘅Level。」

坦言偏好自然緊緻 拒絕後天「加工」

被問到近年醫美普及，會否考慮透過手術改造身材或上圍，Chloe非常坦率地表示對現狀感到滿意，更偏向自然提拉的療程：「我偏向做提拉多啲，例如HIFU，去做返緊緻，呢個想法多過後天嘅加工。因為都習慣咗，大家都唔習慣我有負擔嘅樣。我平時去打網球或者跑步，啲人話我咁輕身一定係跑得快，我係輕巧型，個人比較輕盈、冇咩負擔，我覺得呢個狀態幾好呀！」

蘇晧兒今晚出席醫美品牌活動。（葉志明攝）

蘇晧兒今晚出席醫美品牌活動。（葉志明攝）