港姐2026丨大熱6號盧蔚晴出奇招　火辣露背上衣打碟畫水墨畫

2026香港小姐競選網絡拉票戰進入白熱化階段，各路佳麗出盡奇招博眼球。當中一直穩佔網絡人氣Top 1的6號佳麗盧蔚晴（Jasmine），近日釋出一條才藝表演影片，竟然將極速電音打碟與古典水墨畫破天荒結合，這段影片堪稱核彈級別的視覺衝擊，成功惹起網絡社群極大迴響！

6號盧蔚晴（Jasmine）是今屆港姐的人氣選手。（胡凱欣 攝）

6號盧蔚晴（Jasmine）此前一直穩佔網絡人氣Top 1。（IG@misshkpageant）

火辣狂野碰撞古典優雅

要在云云佳麗中突圍而出，單靠標緻樣貌絕對不夠。影片中，盧蔚晴身穿一件極具視覺衝擊力的火辣紅色大露背上衣，在DJ台前架勢十足。正當大家以為這只是一場普通的性感DJ騷時，Jasmine竟然在強勁的電音節拍下，施展左右開弓的絕技。她一邊氣定神閒地控制混音台打碟，另一邊廂竟拿起毛筆沾上墨汁，在畫紙上揮毫潑墨。這種將派對狂野氛圍與傳統藝術完美融合的畫面，營造出史無前例的視覺反差萌，令人看著螢幕目瞪口呆。

盧蔚晴身穿一件極具視覺衝擊力的火辣紅色大露背上衣，在DJ台前架勢十足。（影片截圖）

盧蔚晴突然拿起毛筆在畫紙上揮毫潑墨。（影片截圖）

狂野DJ與古典書畫的結合，確實令人震撼。（影片截圖）

網民反應兩極 有讚才藝有感迷惑

作為今屆港姐人氣王，盧蔚晴每次出招都話題度十足，DJ加水墨畫的創意拉票確實成功震撼全網。這段破格才藝影片一出，就在各大社群迎來大爆炸，並迅速吸引了大批網民瘋狂洗版留言。

TVB日前放出的才藝驗收幕後花絮，盧蔚晴令人印象深刻。（IG@tvbcomhk）

TVB日前放出的才藝驗收幕後花絮，盧蔚晴令人印象深刻。（IG@tvbcomhk）

有人對盧蔚晴的顏藝與創意大加讚賞，留言區瞬間被洗版，有網民笑言：「我睇完之後病左。。差啲變尷尬癌😢」、「佢係咪想喺履歷表上面寫播歌，唔覺意寫錯咗打歌😢再俾人推咗出嚟」。但同時也有人力撐盧蔚晴：「給剪片師點個讚，剪得好好👍🏼😆」、「呢位入硬娛樂圈，已贏了冠軍」，更有網民爆笑留言：「飲早茶加mma都有得諗，DJ加水墨畫肯定夠做啦。」

網民反應兩極。（IG截圖）

盧蔚晴（IG＠jasminelofficia）

盧蔚晴（IG＠jasminelofficia）

盧蔚晴（IG＠jasminelofficia）

盧蔚晴（IG＠jasminelofficia）