港姐2026｜陳梓穎榮幸被封「公屋港姐」　自爆從未食過「兩餸飯」

全城矚目選美盛事《2026香港小姐競選》正拍攝得如火如荼，一眾候選佳麗昨日（25/7）現身將軍澳電視城，出席外景特輯《香港小姐湘遇記》試映會。其中10號佳麗陳梓穎（Cecilia）接受《香港01》訪問時，大談早前前往湖南拍攝外景的難忘點滴，坦言過程雖辛苦但收穫豐富。

外景行程緊密 穿泳衣見記者最緊張

談及長達七天的外景拍攝，Cecilia表示過程相當難忘，除了體驗到拍外景的辛苦外，亦很珍惜與三位師姐以及另外11位佳麗相處的時光。被問到整個外景過程中最難忘的時刻，Cecilia坦言非泳裝環節莫屬：「最難忘嘅呢，我都係會話係穿泳衣啦。因為以前有穿過，但係從來未試過穿住泳衣去見記者朋友嘅，所以要見記者朋友呢真係壓力山大！都係要保持好淡定咁望住大家，然後呼吸都要忍住、縮肚，希望唔好影到啲醜照啦！」

Cecilia被封「公屋港姐」。（葉志明攝）

至於外界關注的減肥成果，Cecilia笑言目前仍在努力中。她自爆早前由外景拍攝地點湖南返回香港後，體重竟不跌反升，甚至增重了三公斤，她笑言：「因為真係好累，返嚟可能真係想獎勵下自己，正所謂『食咗先有力量減』嘛！」不過面對即將到來的決賽，她表示最後一個月會全力以赴，暫時不會再在社交平台分享美食照片，嚴格控管體態。

被封「公屋港姐」家人全力支持

對於早前有報導指Cecilia住公屋，並被標籤為「公屋港姐」，Cecilia表現得相當大方且正面。她透露第一天看到報導時確實感到十分驚訝，未想過剛首輪面試完就會被傳媒跟拍返家。不過她亦感到很榮幸：「報導入面有寫到另外兩位冠軍級師姐都係公屋出身嘛，所以得到呢個『榮譽』我都覺得幾榮幸嘅！」她補充指，家人和親戚都非常支持她參選，媽媽更主動幫忙宣傳，甚至有親戚特意約她出來飲茶加加油打氣，成為她參選的最大後盾。

16歲遠赴加拿大 坦言從未吃過兩餸飯

當被問及近來平民大眾喜愛的「兩餸飯」時，Cecilia竟驚爆自己從未嘗試過！她解釋道，自己16歲時就已經遠赴加拿大留學，目前在當地工作，這次是特意請假返港參選港姐，因此平時留在香港的時間並不多。

Cecilia透露16歲遠赴加拿大 ，坦言從未吃過兩餸飯。（葉志明攝）

對於「兩餸飯」，Cecilia笑言聽過不少傳聞，感到非常好奇：「我聽講話啲餸會畀得好足、好大份，而且價錢又便宜！因為我平時返嚟香港，屋企人都會煮好多餸畀我食，每次夜晚都會叫我一定要返屋企食飯、喝湯，所以平時得Lunch time可以同朋友出去食。希望嚟緊有機會，可以約朋友一齊去試下解鎖『兩餸飯』啦！」

一眾候選佳麗現身將軍澳電視城，出席外景特輯《香港小姐湘遇記》試映會。（葉志明攝）