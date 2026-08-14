王海榛粉紅小背心玩下半身失蹤　大曬「11字」馬甲線視覺衝擊爆燈

現年36歲的王晶愛女王子涵（現名王海榛）入行多年發展平平，自2023年宣布離開TVB、結束8年賓主關係後，隨即轉戰新賽道。除了與父親王晶合體主持YouTube節目外，她更積極轉型做KOL，不時在社交媒體分享日常。近日她上載了一輯極具視覺衝擊力的寫真大照，大曬零贅肉腹肌與性感馬甲線，火辣指數瞬間直逼破表，連好友姚子羚都忍不住留言發出惹火宣言！

王海榛。（IG@dadadawongx）

火辣身材全面進化

日前王海榛在社交媒體曬出多張突破尺度的極致寫真，照片一張比一張大膽，其中一套白色運動內衣配牛仔褲的造型最為惹火。白色運動內衣完美勾勒飽滿上圍，她更刻意將牛仔褲拉鏈拉開，露出內裏白色內褲，令緊實的腹肌線條與「11字」馬甲線一覽無遺。

馬甲線一覽無遺。（IG@dadadawongx）

傲人上圍極搶Fo！（IG@dadadawongx）

純欲指數爆燈

另一輯照片的火辣程度更是震撼升級，王海榛換上粉紅色吊帶小背心，搭配白色內褲性感上陣，打造出「下半身失蹤」的遐想視覺。不過最吸引眼球的莫過於一張近鏡特寫——她朱唇微啟，輕含著一支「珍寶珠」棒棒糖，純欲指數爆燈！

惹遐想。（IG@dadadawongx）

純欲指數爆燈。（IG@dadadawongx）

引姚子羚大膽宣告

帖文一出，圈中好友與網民反應熱烈。好姊妹姚子羚毫不掩飾，留言直呼：「我要做支珍寶珠！」簡淑兒亦不禁大讚「Love it!!」。大批網民隨即起哄：「支珍寶珠好幸福」、「我隻眼完全離唔開粒珍寶珠」，留言區瞬間被愛心眼與火焰emoji洗版，場面墟冚。

照片引姚子羚大膽宣告。（IG@dadadawongx）