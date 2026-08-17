日本人妻木下凜凜子瞞夫出道拍AV　坦白真相反成功挽救夫妻關係

日本知名AV女優木下凜凜子（木下凛々子）近日接受日媒《日刊SPA》專訪，大方透露自己入行6年以來的心路歷程。現年40歲的她在訪問中透露自己當年其實是瞞著丈夫偷偷出道的，本以為坦白真相後會觸發婚姻危機，沒想到反而成為挽回夫妻關係的關鍵。她更感嘆：「如果當初沒有這一步，夫妻關係大概早就徹底冷掉了。」

日本女優木下凜凜子近日接受日媒專訪，透露自己入行以來的心路歷程。（IG@ririko_kinosita）

因容貌焦慮萌生拍片念頭

木下於2020年3月（時年34歲）踏入業界，她坦言自己從未想過會成為女優。當時她因面臨中年容貌焦慮，想要留下自己青春美貌的模樣。在尋找裸體寫真攝影師及應徵情趣娃娃模特兒接連碰壁後，她轉向AV經紀公司面試，最終被「有機會出寫真集」打動，悄悄展開女優生涯。

木下凜凜子因容貌焦慮萌生拍片念頭。（IG@satoshism_y）

丈夫得知真相大受打擊

入行前，木下與丈夫的關係已逐漸疏離，讓她倍感冷落。入行後，罪惡感更讓她備受煎熬。直到出道約兩年，她決定坦承面對自己與另一半，向丈夫開誠布公。丈夫得知後大受打擊，甚至連續一星期精神恍惚、夜夜失眠，但最終並未要求她退圈。

木下凜凜子丈夫得知真相大受打擊。（IG@ririko_kinosita）

夫妻冷淡關係逆轉升溫

隨著丈夫看到木下對這份工作的認真與熱情，同時又兼顧家庭，態度逐漸由震驚轉為理解與支持。現在丈夫不僅會關注她的工作，得知她來台灣工作時甚至還會露出羨慕的神情。連老婆因拍攝導致肌肉痠痛時，還會覺得老婆「莫名有點帥氣」。回顧這段經歷，木下凜凜子坦言，能和一個願意認同她想做事情的人結婚，真的很幸運。如果她沒有成為AV女優，他們的夫妻關係或許也不會像現在般和諧了。

二人夫妻關係逆轉升溫。（IG@ririko_kinosita）