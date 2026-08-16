因拒潛規則遭換角　女星RUU下海拍片吐心聲：唯一不用陪睡的工作

日本女優RUU（十束流羽）自6歲出道演藝圈，因求學時常缺課遭霸凌，並於高中時赴東京發展。



她透露，工作期間屢遇演藝圈潛規則，甚至因拒絕導演邀約而失去戲劇主角機會，還因此捲入官司，被掮客追討700萬日圓（約34萬港元），纏訟近4年才和解。經歷挫折後，RUU毅然投入AV界，認為這是唯一「不用靠陪睡爭取機會的工作」。

RUU（十束流羽）（X@Totsuka_ruu）

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日本女優RUU 6歲出道 曾拒導演邀約痛失機會

RUU自幼進入演藝圈，外界看似光鮮，實則因缺課成為同儕霸凌對象。根據AV達人一劍浣春秋分享的訪談內容，她坦言在高中赴東京發展後，演藝圈大咖善於製造機會，自己曾因拒絕導演邀約，失去難得戲劇主角的機會，並因拒絕掮客，遭對方提告並追討700萬日圓，官司歷時近4年，最終與對方和解。

RUU轉戰AV產業 直言：唯一不用靠陪睡爭取機會的工作

經歷官司與事業失利後，RUU一度陷入人生低潮。她在與父親商量後，決定轉換跑道，先以泳裝寫真適應新環境。最終不畏外界目光，正式投身AV產業，希望在新領域找到歸屬感。她強調，

拍攝的過程中只要我說不要就是不要。

讓她在工作中感受到尊重與自主權，更直言「這是唯一不用靠陪睡爭取機會的工作。」

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