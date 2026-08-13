AV籃球女神辻井穗乃果重傷不忘夢想　自組女籃親任教練首戰即奪冠

領域的多元擴張，不光能看見許多頂流要角們，進而朝往「音樂創作」、「潮流時尚」等領域發展，更會驚喜揭露私下的興趣或者嗜好，並持續掀起粉絲們的高度熱議！包括過往真實有著U-15日本國家籃球隊候補身份的辻井穗乃果（辻井ほのか），便憑藉著超群的籃球才華，在台締造大量的討論熱潮。



儘管於五月初，熱愛籃球的辻井穗乃果，遺憾公開了在5月3日的比賽中傷到了左腳，導致內側副韌帶、前十字韌帶完全斷裂，使得她可能將有數年的時間，無法上場進行比賽。只是，對籃球有著十足熱忱的她，便透過組建女子籃球隊－「ALEGRIA」的方式，繼續實踐心中的籃球夢想。

辻井穗乃果帶領自己創辦的女子籃球隊ALEGRIA奪下業餘籃球錦標賽「クリスタリア」的女子組冠軍（Instagram@5.tsujihoka）

更多辻井穗乃果作為女子籃球隊ALEGRIA教練的日常，以及更多她的靚相：

+ 27

讓人驚喜的是，作為女子籃球隊ALEGRIA的創辦人兼教練，辻井穗乃果在早前也官宣一欣喜情報，即為公開旗下隊伍ALEGRIA，重磅豪奪下業餘籃球錦標賽「クリスタリア」的女子組冠軍！

而這非但是辻井穗乃果首次擔綱「教練」一職，甚至也為ALEGRIA球隊的首場正式比賽。對此，辻井穗乃果便欣喜在個人Instagram貼文中寫下：

這是我親手創立的女子籃球隊！第一次參賽、第一次奪冠，也是我第一次擔任總教練。真的是一段最棒的回憶。大家，真的非常謝謝你們♡

大秀對ALEGRIA球員們感動及感謝情緒。

辻井穗乃果帶領自己創辦的女子籃球隊ALEGRIA的日常（Instagram@5.tsujihoka）

另外據辻井穗乃果吐露，在七月她正式進行完韌帶相關的手術後，自己同樣將會透過積極的治療、復健，期盼自己在不久後的未來，能再重新踏上自己喜愛的籃球舞台、以及回復到可以進行作品拍攝的狀態。因此，呼籲欲支持的辻井穗乃果的朋友，不妨能密切關注辻井穗乃果的復健狀況，並與小編一同期待，這位曾經的國家隊候補選手，能繼續於籃球賽場展現十足的耀眼風采。

延伸閱讀：AV女優田野憂賑災熊本捐300萬日圓 網嘲「給髒錢」本人高EQ回應

+ 7

延伸閱讀：

唯有 “環神” 能阻擋她們！瀬戸環奈 以 “一己之力” 抗衡「兩大最強逆襲」，重磅連霸「七月份」榜單冠軍

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】