「粗口港姐」梁允瑜西班牙大解放　純白比堅尼大曬傲人上圍事業線

前港姐梁允瑜（Chloe）近日展開歐洲度假之旅，繼早前在葡萄牙大放性感閃彈後，日前再接再厲，於社交平台分享前往西班牙馬略卡島（Mallorca）熱門景點的靚相與短片。



梁允瑜西班牙曬白色三點式泳衣靚相。（IG@cl.chloee）

純白比堅尼傲人身材一覽無遺

影片中，梁允瑜穿上純白比堅尼，坐在岸邊岩石上，背景是一片湛藍絕美的清澈海景。她不時對著鏡頭展露燦爛笑容。梁允瑜所穿着的三點式泳衣剪裁極為大膽，除了完美展示其標誌性的小麥膚色與逆天長腿外，更將豐滿的上圍、深邃「事業線」以及毫無贅肉的玲瓏身材曲線發揮到極致，性感指數直線飆升，令一眾網民大飽眼福。她在帖文中寫道：「Sun kissed & unbothered」（陽光親吻，無憂無慮），盡顯其自在愜意的度假心情。

梁允瑜傲人身材一覽無遺。（IG@cl.chloee）

參選期間被爆粗口片封「粗口港姐」

現年28歲的梁允瑜，擁有176cm的高挑身材，於2021年參加香港小姐競選時入圍20強，參選期間曾流出一段她拿着魚蛋用粗口狂罵前男友的短片，因而被傳媒封為「粗口港姐」，最終止步20強。當時亦有爆料指她就讀中學時品行乖劣、性格火爆，既欺負同學，又曾在課堂上睡覺被責備後拿起椅子擲向老師。對此，直率的梁允瑜未有否認，更坦承自己過往確實是「壞學生」，甚至是班上最頑皮的學生之一。

梁允瑜參選港姐期間曾被爆粗口片被封「粗口港姐」。（IG@cl.chloee）

憑《愛·回家》「性感秘書」一角入屋

雖然參選時風波不斷，落選後梁允瑜憑着敢作敢為的直率性格與魔鬼身材，加入無綫電視後迅速累積人氣。她在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演性感秘書「Mocha」一角成功入屋，其後亦參演了《美麗戰場》、《法言人》及台慶劇《黑色月光》等多部劇集，當中更不乏破格火辣的演出。

梁允瑜憑《愛·回家》中飾演性感秘書「Mocha」一角成功入屋。（IG@cl.chloee）