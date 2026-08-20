鄭裕玲被指Hea做訪問對劇集一知半解　劇集宣傳變老友敘舊惹熱議

鄭裕玲（Do姐）是殿堂級主持人，口才和專業毋庸置疑，但近日她在商台節目《口水多過浪花》訪問ViuTV劇集《日落下的彩虹》夏雨、郭鋒、強尼及陳欣妍四位演員時，卻爆出爭議遭大批網民質疑「冇做功課」兼有「Hea做」之嫌。



鄭裕玲（Do姐）被指Hea做訪問冇做功課。（IG@do_do_cheng）

Do姐在商台節目《口水多過浪花》訪問ViuTV劇集《日落下的彩虹》夏雨、郭鋒、強尼及陳欣妍四位演員。（《口水多過浪花》截圖）

劇集宣傳變老友敘舊

Do姐邀請夏雨、郭鋒、強尼及陳欣妍作客，惟訪問大半時間皆聚焦於與夏雨和郭鋒兩位舊拍檔敘舊，並重複拋出夏雨為何不再拍戲，又當面問郭鋒中間做乜「收埋自己」等話題。並不時重提自己昔日拍劇的辛酸史。由於她對劇情一知半解，誤將配角陳欣妍當成女主角，而且多次重複已播出的劇情，場面略顯尷尬。

整個訪問的重點，幾乎都放在與舊拍檔夏雨及郭鋒敘舊。（《口水多過浪花》截圖）

夏雨婉轉出言提醒

由於提問過於空泛且欠缺深入了解，四位嘉賓難有發揮空間，白白浪費寶貴的宣傳時段。夏雨在節目中曾婉轉表示「今次訪問係宣傳《日落下的彩虹》」，疑似善意提醒Do姐將焦點放回劇集本身。此外，大量網民替嘉賓感到不值，留言指「聽到都替啲嘉賓唔抵！白白浪費咗時間」，甚至大歎「浪費晒頭半個鐘同埋四位嘉賓，仲有聽眾嘅時間」。

網民開post討論Do姐訪問表現。（Threads截圖）

被指劇集宣傳變老友敘舊。（Threads截圖）

網民評論（Threads截圖）

網民對比個人頻道水準歎老貓燒鬚

節目播出後湧現大量批評，網民直斥她「Hea做」欠專業，狠批「Do姐真係完全冇做功課」、「好心hea做就畀其他主持人一齊做訪問啦」，與她在自家YouTube頻道準備充足的表現落差極大。不少人形容她今次是「老貓燒鬚」，未有把握劇集熱度發問，坦言「其實呢次係一個好好機會畀佢反省」，希望她能吸取教訓重展高水準。

網民評論（Threads截圖）