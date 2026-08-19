「香城一姐」張錦霞拍內衣廣告玩移花接木　梁庭欣身材被Key上身

有「香城一姐」之稱的張錦霞憑其豐滿身形，近年經常獲邀參與ViuTV劇集和電影演出，更將於10月份再參演舞台劇，作多棲發展，果然人氣爆燈。霞姐經常予人豪邁直率的形象，近日竟然接到內衣廣告，短片一推出震驚IG，網友紛紛留言大讚「好索」。霞姐沒想到網民愈來愈「重口味」，她搞笑稱：「呢間公司真係好痴線，搵我拍內衣廣告本身已經好瘋狂，但最痴線一定係著完佢地嘅內衣，真係大癲！」

張錦霞內衣廣告曝光。（公關提供）

張錦霞梁庭欣合體拍內衣廣告

片中，霞姐被內衣品牌老闆睇中，身穿全身的「綠幕」造型，跟另一位索爆女神梁庭欣一齊拍攝廣告，庭欣跟「包到實」嘅霞姐剛剛相反，穿上性感內衣造型，將完美線條嘅Body表露無遺，霞姐望實對方身材，禁不住笑言：「呢個老闆直情係『港版暴龍哥』，鍾意重口味，佢竟然叫導演將庭欣個身Key落我身上面，咁樣移花接木，真係得咩？」她表示「綠幕」造型都好「蝦人著」，「其實接完廣告之後，真係有乖乖去著佢哋內衣，將我旁邊贅肉都包得好好，胸形都好睇好多，如果唔係真係會變成一隻超立體嘅肥糉咁…哈哈哈！」兩人最終「合成」成果到底如何…似乎要留待下一集！

張錦霞梁庭欣合體拍廣告。（公關提供）

索爆女神梁庭欣。（公關提供）

梁庭欣免清場大方展現健美體態

至於梁庭欣「真身」上陣，一向是運動健將的她較早前在電視節目足球真人騷中演出已經被網民瘋狂搜尋，今次挑戰性感尺度，以內衣上陣，身形弗到漏，她表示拍攝前都有一定的準備功夫，「拍攝前一個星期都一定要少少節食，好怕拍攝嗰陣凸個肚腩仔出嚟呀嘛，好彩自己一向鍾意運動，所以都好努力保持住體態，（有冇清場？）冇喎，咁多年模特兒工作都習慣咗，我著住套內衣全場走來走去，已經唔識得怕醜，加上今次內衣品牌令到胸部更加集中，副乳、鬼祟肉都包到好靚，拍攝時都特別有自信心。」