林明禎日本進修無懼死亡角度大解放　緊身褲做Gym火辣曲線全曝光

馬來西亞女神林明禎早前已透露有意趁著工作空檔自我進修，近日她終於將計劃付諸實行，隻身飛往日本東京，正式展開充實的遊學生活。為了讓粉絲一睹她重返校園的近況，她特意在社交平台上載了一條精華短片，鉅細無遺地紀錄了她在當地上課以及私底下最真實的生活面貌。



馬來西亞女神林明禎近日前往日本東京參加遊學。（IG@minchen333）

馬來西亞女神林明禎近日前往日本東京參加遊學。（IG@minchen333）

拋開女神包袱逼電車上課

在短片中，林明禎記錄了自己清晨乘搭電車前往學校的過程。身為女神的她完全不介意形象，更頻繁以「低炒死亡角度」鏡頭玩自拍兼做出各種搞怪表情，展現出極具親和力的一面。她透露課堂上的同學們普遍個性較為內向（Introverts），而影片中亦特寫了寫滿密密麻麻筆記的日文教科書，足見其求學態度十分嚴謹認真。到了下課時間，林明禎就奔往心愛的超市，同觀眾們一齊挑選食材。

林明禎拍片分享校園與日常生活點滴。（IG@minchen333）

奇怪的角度。（IG@minchen333）

學習好認真。（IG@minchen333）

靠得太近了。（IG@minchen333）

緊身褲重訓展完美身材線條

當課堂結束並返回位於日本的公寓後，林明禎即時展露了「回家立馬變外向（Extrovert）」的率直真性情。她不僅親自下廚落手煎蛋炒菜，更順道讓其採光極佳且佈置溫馨的東京住所曝光。而最令網民大飽眼福的，莫過於她下課後依然維持著極高度的自律精神，下午4時便準時前往健身房開工。身穿超緊身運動褲的她，在進行大拉背等重訓器械時，完美展現出無懈可擊的結實線條與極其吸睛的渾圓蜜桃臀。火辣身段令一眾粉絲為之瘋狂，紛紛湧入留言區激讚：「女神身材太震撼了」！

林明禎大方展示日本的公寓。（IG@minchen333）

林明禎煮個飯都好有激情。（IG@minchen333）

每逢下午4點的健身房時間。（IG@minchen333）

換上緊身運動長褲的林明禎，大方展現渾圓蜜桃臀。（IG@minchen333）