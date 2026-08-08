i-dle曺薇娟分享夏日性感辣照　鏤空上衣內搭比堅尼展現逆天身材

韓國人氣女團i-dle成員曺薇娟（亦譯為曹薇娟，曾誤音譯為趙美延）擁有身高161厘米的窈窕身材與精緻五官，不僅憑藉亮眼外型備受矚目，她星座水瓶座古靈精怪的個性也圈粉無數。



薇娟近年除了陸續推出多首Solo的歌曲作品，也積極跨足戲劇圈，參演多部韓劇。經常透過IG分享生活點滴的薇娟，近日再度曬出一組全新美照，以火辣又時髦的貼身穿搭驚艷粉絲，再度掀起網路熱議！

i-dle曺薇娟曬出一組時髦穿搭，內搭掛脖比基尼十分火辣。（IG@noodle.zip）

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i-dle成員曺薇娟身高161厘米IG最新辣照驚艷全網！

近日，曺薇娟在IG分享一系列大地色系穿搭美照，照片中她身穿韓國設計師品牌KIMYO的米色不規則剪裁貼身上衣，側腰鏤空設計巧妙勾勒出纖細腰身，搭配合身版型，更完美襯托玲瓏有致的身材曲線，胸前的大U領剪裁則展現白皙肌膚與優雅鎖骨線條，內搭韓國生活風格品牌DAZE DAYZ的掛脖比基尼，不僅增添層次感，也讓整體造型更具夏日氛圍。

妝容部分，薇娟特別在鎖骨位置刷上淡淡腮紅，營造宛如曬紅肌膚的自然效果，並與臉上的曬傷妝相互呼應，細節感十足。下身則搭配中國設計師龔子銘同名品牌MARKGONG的鉚釘迷你裙，再以韓國設計師品牌SAND MUSEUM的毛茸茸腰帶點綴，不僅提升整體造型層次，也注入俏皮可愛的氣息，在性感、率性與甜美之間取得完美平衡。

薇娟這組美照曝光後，立刻在網路上掀起討論，不少粉絲紛紛留言表示：

「這腰身線條、這套造型，我們麵（美延音譯）真的太美了！」

「薇娟的身材也太好了吧！我要睡不著了！」

「這件衣服真的辣翻！」

「麵負責美，我負責尖叫！」

「這腰，OMG！！！」



不曉得你是否也被薇娟這身穿搭驚艷到了呢？歡迎在留言區和我們分享！

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