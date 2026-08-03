日本前AV女神小宵虎南「金髮造型」爆紅引萬人朝聖　更多髮色曝光

在台坐擁著強勢聲量的小宵虎南（小宵こなん），非但以「DJ Konan」之身份，接續前往到東京Raise Tokyo，以及台北、香港等地方的夜生活據點進行音樂演出，近期，透過著其「卡牌玩家」之身份，亦持續掀起了網友間的熱烈討論，爭相大讚道小宵虎南的「歐皇運氣」。



有趣的是，積極發展X（前稱Twitter，推特）、Instagram、YouTube甚至是Twitch平台的她，非但總SNS追蹤數已突破了「200萬」追蹤大關，其屢屢公開的短影片，同樣吸引大批群眾的高度關注！

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包括在稍早，透過著小宵虎南以近期十足流行的「金髮濾鏡」進行自拍的緣故，便迅速地造熱烈話題！除了驚人吸引「上萬網友」朝聖按讚、以及累積突破「十萬次」觀看次數外，更相繼直言道「金髮也太適合你」、「不管什麼髮色都好好看」等話語。

雖說能知道，該「矚目金髮」只是特效濾鏡，並非小宵虎南真實去染髮，但依循著在過往，她就接續呈現過「深紅」、「淺粉」、「亞麻金」等多元的髮色，或許隨著此回的金髮模樣獲得粉絲們的盛讚，可能在之後，她也將驚喜呈現該矚目造型！

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